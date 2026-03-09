Premier

‘घबाडकुंड’ चित्रपट ठरणार मराठीतला पहिला युनिव्हर्स ; जाणून घ्या संपूर्ण कास्ट

Ghabadkund Marathi Movie Is First Marathi Universe Movie : घबाडकुंड हा आगामी मराठी सिनेमा मराठी इंडस्ट्रीमधील पहिला युनिव्हर्स ठरणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि कास्टविषयी.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : हॉलिवूड आणि बॉलिवूडमध्ये गाजलेल्या चित्रपटांच्या ‘युनिव्हर्स’ संकल्पनेची आता मराठी चित्रपटसृष्टीतही दमदार एंट्री होत आहे. परस्परांशी जोडलेल्या कथानकांमधून वेगवेगळ्या चित्रपटांची एक भव्य गोष्ट सादर करण्याचा अनोखा प्रयत्न ‘घबाडकुंड’ या आगामी मराठी चित्रपटाच्या निमित्ताने मराठीत पहिल्यांदा होतोय. हा युनिव्हर्स चित्रपट प्रेक्षकांना थरार आणि रहस्य याचा रंजक सिनेमॅटिक अनुभव देणार आहे. अनेक कथा, रहस्य आणि पात्रं यांना एकाच धाग्यात गुंफणारा हा अनोखा प्रयोग प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरणार आहे.

