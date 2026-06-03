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दडलेला खजिना, तंत्र आणि लोभाचा खेळ ! घबाडकुंडचा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

Ghabadkund Movie Trailer Out : घबाडकुंड सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि कास्टविषयी.
Ghabadkund Movie Trailer Out

Ghabadkund Movie Trailer Out

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रेक्षकांना सतत काहीतरी वेगळं आणि नावीन्यपूर्ण देण्याचा प्रयत्न होत असतो. याच धडपडीतून अनेक नवे प्रयोग मराठी चित्रपटांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. आता अशाच एका आगळ्यावेगळ्या आणि धाडसी प्रयोगासह ‘घबाडकुंड’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

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