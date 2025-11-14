Girija Oak: माझा १२ वर्षांचा मुलगा आहे… तो बघेल तर? नॅशनल क्रश झाल्यानंतर गिरीजा ओकची पहिली प्रतिक्रिया; अश्लील फोटोंवर नाराजी

मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री गिरीजा ओक सध्या सोशल मीडियावर ‘नॅशनल क्रश’ म्हणून व्हायरल झाली आहे. तिच्या एका जुन्या फोटोने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला असताना, गिरीजा ओकने याबाबत आपली पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आनंद, कौतुक आणि प्रेम यासोबतच तिने काही अश्लील आणि AIद्वारे तयार केलेल्या विकृत फोटोंबद्दल गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे..भांबावून सोडणारे“गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर जे सुरू आहे ते भांबावून सोडणारे आहे. पण मला आनंद देखील खूप होत आहे,” असे गिरीजा म्हणाली. तिच्या म्हणण्यानुसार, तिला हजारो सुंदर मॅसेज, छान कॉमेंट्स आणि प्रेमळ शुभेच्छा मिळत आहेत. मित्र, नातेवाईक आणि चाहत्यांनी तिच्या नावाने तयार केलेले मिम्स, फोटो आणि व्हिडिओ पाठवले आहेत. यातील काही अत्यंत सर्जनशील आणि विनोदी असल्याचे तिने सांगितले..Girija Oak Godbole : "स्टारकिड असले तरीपण सामान्य बालपण" ; स्टारकिड असण्याबाबत गिरीजा झाली व्यक्त.एआय वापरून फोटो विकृतमात्र, या आनंदाच्या लाटेत काही काही फोटो अश्लील पण आहेत. एआयचा वापर करून ते बनवण्यात आले आहेत, अशी खंत गिरीजा ओकने व्यक्त केली. तिच्या मते, ट्रेंडिंग विषयांभोवती असे विकृत फोटो तयार करणे ही सोशल मीडियावरील सामान्य प्रथा आहे. “बायकांचे केले जातात, पुरुषांचे देखील केले जातात. एआय वापरून फोटो विकृत केले जातात, बदलेले जातात, पोस्ट केले जातात. क्लिक मिळावेत, लाईक्स वाढावेत, व्ह्यूज वाढावेत, हे सगळ्यांना माहिती आहे,” असे ती म्हणाली..नियम नसलेला खेळया प्रथेला तिने ‘नियम नसलेला खेळ’ म्हटले. “या खेळात काहीच नियम नाहीत. ह्या गोष्टीची भिती वाटते,” असे तिने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, गिरीजा ओकने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याशी जोडून ही चिंता मांडली. “मला १२ वर्षाचा मुलगा आहे. आता तो सोशल मीडियाचा वापर करत नाही. पण मोठा होऊन तो वापर करेल. आणि हे जे मॉर्फ केलेले फोटो सैदेव राहतील, त्याने माझा असा जर फोटो पाहिला तर त्याला काय वाटेल? याचा विचार करून मला छान नाही वाटत,” असे ती भावूकपणे म्हणाली..फोटो पाहताना येणारी ‘चीप मजा’ ही चिंतेची बाबतिने पुढे स्पष्ट केले की, तिच्या मुलाला हे माहित असेल की फोटो खरा नाही, तो AIने बनवलेला आहे. पण तरीही असे फोटो पाहताना येणारी ‘चीप मजा’ ही चिंतेची बाब आहे. “ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मला हे सांगावंसं वाटलं. काहीच न करणं मला उचित वाटत नव्हतं,” असे सांगत तिने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना आवाहन केले.“तुम्ही जर हा व्हिडिओ बघत असाल, तर थोडा विचार करा. लाईक करणाऱ्यांनी देखील विचार करावा,” अशी विनंती तिने केली. यासोबतच तिने सांगितले की, या सगळ्या गोंधळातही तिला खूप मजा येत आहे. “खूप लोक कॉल करत आहेत, मला खूप प्रेम मिळतंय,” असे ती हसत म्हणाली.गिरीजा ओकच्या या प्रतिक्रियेमुळे सोशल मीडियावरील जबाबदारी, AIच्या दुरुपयोगाबाबत आणि महिलांच्या प्रतिमेच्या होणाऱ्या विकृतीकरणाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..Girija Oak National Crush : न्यू नॅशनल क्रश गिरिजा ओक! निळ्या रंगाच्या साडीत असं काय आहे की, चाहत्यांना वेड लावलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.