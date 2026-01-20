आईला फोन करून सांगते की... घरात कशी वागते गिरीजा ओकची सासू? पहिल्यांदाच बोलली अभिनेत्री, म्हणते- किती वेळ झोपायचं...

छोट्या पडद्यापासून मोठ्या पडद्यापर्यंत आपल्या अभिनयाची मोहोर उमटवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री गिरीजा ओक सध्या नॅशनल क्रश बनलीय. आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने सगळ्यांचं मन जिंकणारी गिरीजा अनेक चित्रपटांमध्ये दिसलीये. तिने शाहरुख खानसोबतही 'जवान' मध्ये काम केलंय. काही दिवसांपूर्वी गिरीजाच्या निळ्या साडीतील लूकने चाहत्यांना तिच्या प्रेमात पाडलं होतं. ती रातोरात नॅशनल क्रश बनली. मात्र गिरीजाचं लग्न झालंय आणि ती एका मुलाची आई आहे हे अनेकांना ठाऊक नव्हतं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या सासूबाईंबद्दल सांगितलं आहे. .गिरिजाने नॅशनल क्रश झाल्यानंतर अनेक मुलाखती दिल्या. यात ती तिच्या आईबद्दल आणि त्यांच्या घटस्फोटाबद्दल बरंच बोलली आहे. मात्र दिल के करीब या पॉडकास्टमध्ये तिने तिच्या सासूबाईंबद्दलही भाष्य केलंय. आपल्या सासूबाई चांगल्या असल्याचं ती म्हणालीये. गिरिजाने २०११ मध्ये निर्माता सुहृद गोडबोले याच्याशी लग्नगाठ बांधली. लेखक, दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले यांची ती सून आहे. तर तिच्या सासूबाई गीता गोडबोले या कॉस्ट्यूम डिझायनर आहेत. .कशा आहेत गिरिजाच्या सासूबाई?सासूबाईंबद्दल बोलताना गिरीजा म्हणाली, 'कबीर जेव्हा त्याच्या आजीला काही सांगतो की मला काहीतरी खायचंय त्या आधीच सासूबाईंनी ती गोष्ट करायला घेतलेली असते. सेटवर त्या सगळ्यांचे खूप लाड करतात. त्यामुळे कबीरचे किती लाड होत असतील याचा विचार करा. तिचं सगळं प्लॅनिंग झालेलं असतं. कबीर तिच्याकडे राहायला जाणार असेल तर आज रात्री हे, मग उद्या ते, मग पर्वा ते करूया असा सगळा मेन्यू तिने फिक्स केलेला असतो. अगदी माझ्या आवडीचं जेवणही ती आवर्जून बनवते. मला ती आधीपासूनच विचारून ठेवते की तू कोणकोणते दिवस घरी आहेस मला सांगून ठेव. म्हणजे मी तसं प्लॅनिंग करते.'.गिरीजा पुढे म्हणाली, 'ती;या जेवण बनवायला खूप आवडतं. आणि ती मनापासून सगळ्यांचे लाड करते. माझ्या सासूने माझे सगळ्यात जास्त लाड केलेत. माझ्या आईने मला शिस्तीत आणि धाकात वाढवलंय. ती मला सुट्टीच्या दिवशीही सकाळी सात वाजता उठवायची. पण गीता ताई कायम तुला हवा तेवढा आराम कर असं सांगते. ९- १० वाजेपर्यंत उठ असं सांगते. मी थोडं काही काम केलं की लगेच आईला फोन करून सांगते. अगदी सुगरण आहे हो मुलगी... ती कायमच खुश असते. माझा मुलगा कबीर प्रेमाने माझ्या सासूला गीता म्हणून हाक मारतो.' .तेव्हा अहिल्यादेवी सोडणार होत्या 'पारू' मालिका; म्हणाल्या- एकटीच बसून रडत होते...;असं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.