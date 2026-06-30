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आता वडिलांसोबत फार बोलत नाही कारण... वडील गिरीश ओक यांच्याबद्दल स्पष्टच बोलली गिरीजा, म्हणाली, 'त्यांच्याबद्दल आदर...'

GIRIJA OAK ON FATHER GIRISH OAK RELATIONSHIP : अभिनेत्री गिरीजा ओकने तिच्या वडिलांबद्दल आणि तिच्या नात्याबद्दल भाष्य केलंय. लहानपणी मी त्यांची फॅन होते असं ती म्हणाली.
GIRIJA OAK ON GIRISH OAK

GIRIJA OAK ON GIRISH OAK

esakal

Payal Naik
Updated on

काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण देश जिच्यावर फिदा झाला होता ती मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या भूमिकांमधून भेटायला येते. आजही गिरिजाचे लाखो चाहते आहेत. गिरीजा लोकप्रिय अभिनेते गिरीश ओक यांची मुलगी आहे. ती त्यांच्या पहिल्या पत्नीची मुलगी आहे. मात्र गिरीजा लहान असतानाच ते दोघे वेगळे झाले. गिरिजाच्या आईचं नाव पद्मश्री फाटक. आईवडिलांच्या घटस्फोटानंतर गिरीजा आईकडे राहायची. पद्मश्री यांना घटस्फोट दिल्यानंतर गिरीश ओक यांनी दुसरं लग्न केलं. आता एका मुलाखतीत गिरीजा तिच्या आणि तिच्या वडिलांमधल्या नात्याबद्दल बोलली आहे.

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