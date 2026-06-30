आता वडिलांसोबत फार बोलत नाही कारण... वडील गिरीश ओक यांच्याबद्दल स्पष्टच बोलली गिरीजा, म्हणाली, 'त्यांच्याबद्दल आदर...'

काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण देश जिच्यावर फिदा झाला होता ती मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या भूमिकांमधून भेटायला येते. आजही गिरिजाचे लाखो चाहते आहेत. गिरीजा लोकप्रिय अभिनेते गिरीश ओक यांची मुलगी आहे. ती त्यांच्या पहिल्या पत्नीची मुलगी आहे. मात्र गिरीजा लहान असतानाच ते दोघे वेगळे झाले. गिरिजाच्या आईचं नाव पद्मश्री फाटक. आईवडिलांच्या घटस्फोटानंतर गिरीजा आईकडे राहायची. पद्मश्री यांना घटस्फोट दिल्यानंतर गिरीश ओक यांनी दुसरं लग्न केलं. आता एका मुलाखतीत गिरीजा तिच्या आणि तिच्या वडिलांमधल्या नात्याबद्दल बोलली आहे. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत गिरीजा म्हणाली, 'लहान असताना मी माझ्या बाबांची सगळ्यात मोठी फॅन होते. त्यांच्या प्रत्येक नाटकांचे मी जवळपास २० प्रयोग तरी पाहिले असतील. ‘कुसुम मनोहर लेले’, ‘ज्याचा त्याचा प्रश्न’, ‘देहभान…’ मी या सगळ्या नाटकांचे प्रयोग आवर्जून पाहिले आहेत. ‘कुसुम मनोहर लेले’ नाटकाचे तर मला सगळे प्रयोग पाठ होते…इतकं मला ते नाटक आवडायचं. त्या नाटकात बाबा जेव्हा व्हिलनची भूमिका साकारायचे तेव्हा मला नाही आवडायचं. मी प्रयोगाच्या आधी त्यांना विचारून घ्यायचे की, आज कोणती भूमिका आहे? भाच्या खोटेची भूमिका बाबा साकारणार असतील तेव्हाच मी जास्त जायचे, कारण ती हीरोची भूमिका होती. एकंदर काय तर बाबांच्या कामाची मी खूप मोठी फॅन होते.'.ती पुढे म्हणाली, 'कालांतराने माझे आई-वडील वेगळे झाले आणि मी माझ्या आईबरोबर राहू लागले. त्यामुळे नंतर बाबांशी तसा फार संपर्क आला नाही. अजूनही एक कलाकार म्हणून मला त्यांच्याविषयी प्रचंड आदर आहे. त्यांनी आजवर जे काही काम केलंय, जे काही अचिव्ह केलंय…त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी स्वकष्टाने आणि स्वत:च्या हिमतीवर मिळवल्या आहेत. म्हणूनच मला त्यांचा खूप अभिमान आहे. पण, तसे आम्ही फार संपर्कात नाही आहोत…कारण, मी माझ्या आईबरोबर राहू लागले. आता बाबांचा सुद्धा एक परिवार आहे. त्यांची बायको आहे, मुलगी आहे आणि सगळं उत्तम आहे. जेव्हा असं कधी कुटुंबाचं एकत्र येणं होतं तेव्हा आम्ही भेटतो. पण, असं रोजचं भेटणं-बोलणं असं फार उरलेलं नाहीये. लग्नानंतर मी सुद्धा माझ्या आयुष्यात व्यग्र झाले. .ती पुढे म्हणाली, ' अजूनही मला खूप लोक येऊन भेटतात आणि सांगतात, ‘तुम्ही गिरीश ओकांची मुलगी ना…’ हे ऐकून मला खूप छान वाटतं. कारण, अजूनही लोक मला त्यांची मुलगी म्हणून ओळखतात. काहीजण भेटले की असंही म्हणतात, ‘तुमच्या वडिलांसारखं आम्हाला तुमचंही कौतुक वाटतं…’ तेव्हा मला अजून भारी वाटतं. आता मी चांगलं काम केल्यावर लोक बाबांचं नाव घेऊन ज्याप्रमाणे कौतुक करतात. तसं मी कधी वाईट काम केलं की, लोक त्यांना काही बोलतील याचंही मला दडपण असतं. एवढ्या चांगल्या नटाची मुलगी हे काय करते…असं कधी व्हायला नको…या सगळ्या गोष्टींची जाणीव ठेवूनच मी काम करते.'.ही कुठली भक्ती आहे? स्वामी कधी वागलेही नसतील असे विचित्र हातवारे करून... महेश टिळेकरांनी सुनावलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.