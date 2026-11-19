मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री गिरीजा ओक हिने आपल्या अभिनयाच्या आणि सौंदर्याच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान मिळवलंय. काही महिन्यांपूर्वी गिरीजा नॅशनल क्रश म्हणून लोकप्रिय झाली होती. वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी लग्न करणाऱ्या गिरिजाने दोन लग्नानंतर दोन वर्षातच आई होण्याचा निर्णय घेतला. गिरीजा कबीरला चित्रपटाच्या सेटवर घेऊन जायची हे तिने अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने नव्याने आई होऊ इच्छिणाऱ्या स्त्रियांसाठी आपला अनुभव सांगत खास सल्ला दिला आहे. .अमुक तमुकला दिलेल्या मुलाखतीत गिरिजा म्हणाली, 'मूल जन्माला घालायचं की नाही या प्रश्नाचं कधीच काहीच उत्तर नसतं. मला एक मात्र वाटतं की तुम्हाला मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी असं वाटत असेल ना की मूल हवं तर ते लवकरात लवकर होऊ द्या. कारण एका पॉइंटनंतर लाइफस्टाईल बदलली की आपल्याला खूप त्रास होतो. माझ्या २-३ मैत्रिणींच्या बॅचरलेट पार्टीला मी सात महिन्यांच्या कबीरला घेऊन गेले होते. तो सतत बेबी कॅरियरमध्ये माझ्याबरोबर असायचा आणि त्याला घेऊन मी मैत्रिणींबरोबर वाटेल तिथे फिरले. कबीर बाळ असताना मी नाटकाचे प्रयोगही केले आहेत. नाटकाच्या आधी त्याला दूध पाजून मी प्रयोग करायचे. प्रयोग संपला की मग आईसोबत कबीरला घेऊन खोलीत जायचे. तिकडे त्याचे डायपर बदलायचे.'.ती पुढे म्हणाली, 'एकदा मी कबीरला घेऊन लांब शूटला गेले होते. ४५ दिवसांचं शूट होतं. तो माझ्याशिवाय राहिलाच नसता म्हणून त्याला घेऊन गेले होते. तो खूप लहान होता. तिथे तो पडला. त्याच्या डोक्याला खोक पडली. त्या छोट्याशा मुन्सियारी नावाच्या गावातल्या एका रुग्णालयात मी त्याला नेलं. तिथे त्याला टाके घालावे लागले. तिथेही माझं असं होतं की सगळं नीट असेल ना, त्याला इन्फेक्शन होणार नाही ना. त्याला अँटिबायोटिक्स देण्यात आले त्यामुळे त्याचं पोट बिघडलं. मी शूट करायचे, सीन्स करायचे, मध्येच त्याचे डायपर्स बदलत होते. हे सगळं मी तेव्हा कसं केलं असेल याचा मी आता विचार करते. कारण आत्ता माझं आयुष्य किती कम्फर्टेबल आहे. पण तेव्हा मी कसं केलं? तर याचं उत्तर आहे वय. .गिरीजा पुढे म्हणाली, 'कमी वय असताना आपण फारसा विचार करत नाही आणि जे होतंय जसं होतंय तसं चालत राहतो. त्या विशीतल्या वेडेपणात ते सगळं सहज होतं. त्यातच मूल होऊन गेलं की बरं असतं असं मला वाटतं. याचा अर्थ नंतर मूल करायचं नाही का? तर प्लीज करा. मी फक्त माझ्याबद्दल सांगतेय. मी तेव्हा ते सगळं करु शकले कारण मी लहान होते. मी प्रवाहासोबत जात होते आणि त्यात माझं मूल मोठं झालं. मी आज पस्तिशीला आहे आणि माझा मुलगा १०-११ वर्षांचा आहे. त्याचं आता स्वत:चं स्वतंत्र आयुष्य आहे. ही खूप कंफर्टेबल स्पेस आहे. आता जर मी मूल जन्माला घालायचा विचार केला तर या विचारानेच मला भारावून जायला होतं.'.ती पुढे म्हणाली, 'तुम्हाला मूल हवं असेल तर प्लीज करा. जर नको असेल तर काही हरकत नाही नका करु. मातृत्वामुळेच स्त्रीला पूर्णत्व येतं असं काहीही मला वाटत नाही. आपण सगळे माणूस म्हणून आधीच परिपूर्ण आहोत. कोणत्याही अधिकच्या नात्यानेच आपण पूर्ण होतो असं काहीही नसतं.'.मी त्याच्यासाठी सगळं केलं तरीही त्याने... झीनत अमान यांनी सांगितली त्यांची चूक; म्हणाल्या- १२ वर्षाच्या संसारात कधीही मला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.