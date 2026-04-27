'माझ्या मुलाला मासिक पाळीबद्दल सांगितलंय...' गिरिजा ओकने सांगितला मुलाच्या शाळेतील किस्सा, म्हणाली...'कबिरने त्या मुलीसाठी...'

GIRIJA OAK REVEALS SON SCHOOL INCIDENT: गेल्या काही दिवसापूर्वी गिरिजा ओक ही नॅशनल क्रश म्हणून ट्रेंडवर होती. गिरीजाने आजवर अनेक हिंदी, मराठी सिनेमामध्ये काम केलय. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिने शाहरुखसह अमिर खानसोबत सुद्धा काम केलंय. दरम्यान अशातच गिरिजाने एका ठिकाणी मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने मुलाचा एक किस्सा शेअर केलाय. .गिरिजा ओकनं निर्माता सुहृदय गोडबोले यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. तसंच ती प्रसिद्ध दिग्दर्शक, लेखक श्रीरंग गोडबोल यांची सून आहे. गिरिजाला आता एक कबीर नावाचा मुलगा सुद्धा आहे. दरम्यान अशातच गिरिजानं एका पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिला 'मुलाला मासिक पाळीबद्दल माहिती आहे का?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर तिने एक किस्सा शेअर केलाय. .गिरिजा म्हणाली, 'हो माझ्या मासिक पाळीबद्दल सगळं माहिती आहे. तो आता १२ वर्षांचा झाला आहे. त्यामुळे मी माझ्या मुलासोबत मासिक पाळीबद्दल चर्चा केलीय.' यावेळी तिने मुलासोबत घडलेला एक किस्सा सुद्धा शेअर केला.ती म्हणाली, 'एक दिवस शाळेतून घरी आल्यानंतर एका मुलीच्या आईनं सुहृदयला म्हणजेच माझ्या नवऱ्याला फोन केला. तिने माझ्या नवऱ्याला विचारलं की, कबीरबरोबर मासिक पाळीबाबत सांगितलं आहे का? तिने खूप छान समजावून सांगितलय. त्यासाठी खरंच तिचं कौतूक. तिने मुलाला खुप छान संस्कार दिले आहेत.'.पुढे बोलताना गिरिजा म्हणाली की, 'त्या मुलीला त्यादिवशी मासिक पाळी आली होती. अलीकडे मुलांना या गोष्टी माहित असतात.त्यामुळे कबीरला सुद्धा हे माहित होतं की, त्या मुलीला पीरेड्स आलेत. त्यानंतर शाळा सुटल्यावर कबीर मेट्रोनं घरी येताना त्याने पळत जात एक जागा पकडली. त्या जागेवर त्याने त्या मुलीला बसवलं. त्या मुलीने सुद्धा घडलेला प्रकार घरी जाऊन आईला सांगितला. तिच्या आईनं माझ्या नवऱ्याला फोन करत कबीरचं कौतूक केलं.'.'ज्यावेळी मला याबद्दल कळलं, ते ऐकून मला सुद्धा खुप छान वाटलं. आपल्या मुलाला आपण योग्य संस्कर दिलेत याची जाणिव मला झाली. आमच्या घरी दोन श्वान असल्यानं त्याला प्राणी आणि मानवी स्त्रिया यांच्यातील Menstrual Cycle मध्ये काय फरक आहे? याबद्दल सगळी माहिती दिली होती. '.