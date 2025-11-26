मला रेट विचारला जातोय... नॅशनल क्रश झाल्यावर गिरीजाला येतायत तसले मेसेज; म्हणते- हे लोक माझ्या समोर आले तर...

मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक सध्या नॅशनल क्रश म्हणून ओळखली जातेय. तिने लल्लनटॉपला दिलेली मुलाखत प्रचंड व्हायरल झाली. या मुलाखतीमधला तिचा लूक चाहत्यांच्या मनात घर करून राहिला. तिने या मुलाखतीत निळ्या रंगाची साडी आणि स्लिव्हलेस ब्लाऊज घातला होता. तिचा साधेपणा पाहून चाहते तिच्यावर फिदा झाले. मात्रप्रत्येक गोष्टीच्या दोन बाजू असतात. नॅशनल क्रश झाल्यावर गिरीजा ओकला काही वाईट गोष्टींना देखील सामोरं जावं लागतंय. तिला विचित्र कमेंट्स, मेसेजचाही सामना करावा लागतोय. तिने याबद्दल व्हिडिओ शेअर केला होता. आता एका मुलाखतीत ती याबद्दल बोलली आहे. .नुकत्याच लल्लनटॉपला दिलेल्या मुलाखतीत गिरीजा म्हणाली, "हे इतकं व्हायरल होईल याचा मलाही अंदाज नव्हता. मला बरेच मेसेज आले. काहींना मला माझे रेटही विचारले. एका तासासाठी किती घेणार असे घाणेरडे मेसेज आले. मी सगळेच मेसेज वाचू शकले नाही. पण एखादा दिसतो...हे लोक कधी माझ्यासमोर आले तर ते डोळे वर करुन बघणारही नाहीत. हे एका पडद्यामागून बोलतात, त्यांना मजा येते, थ्रिल वाटतं. हेच समोर आले तर बोलूही शकत नाहीत. मान खाली घालून आदरपूर्वकच बोलतात.'.ती पुढे म्हणाली, 'हा जरा विचित्रच झोन आहे की तुम्ही पडद्यामागून काहीही बोलू शकतात आणि समोर आलं की तचुमची हिंमतही होत नाही. या व्हर्च्युअल स्पेसला किती गांभीर्याने घ्यायचं यावर मोठी चर्चा होऊ शकते. एकाने मला will you be my babes ma'am? असाही प्रश्न विचारला. यामध्ये ते मला बेब्स म्हणत आहेत आणि सोबत मॅम म्हणत आदरही देत आहेत. त्यामुळे हे सगळं फारच इंटरेस्टिंग झालं आहे. माझं संपूर्ण कुटुंब याच इंडस्ट्रीतलं आहे त्यामुळे अशाप्रकारचे कमेंट्स येणं, क्लिकबेट बातम्या येणं या सगळ्याकडे बघण्याचा आमच्या कुटुंबियांचा बॅलन्स दृष्टिकोन आहे.''.गिरीजा सध्या तिच्या 'ठकीशी संवाद' या नाटकात दिसतेय. गिरीजाने 'तारे जमीन पर','शोर इन द सिटी','जवान' या हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. .घरात चालले मी ज्यांच्या ते आहेत... केळवणासाठी पूजा बिरारीने घेतला झक्कास उखाणा, सोहमचं नाव घेत म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.