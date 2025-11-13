एका रात्रीत बनली नॅशनल क्रश; अचानक मिळालेल्या प्रसिद्धीवर गिरीजा ओकने दिली प्रतिक्रिया; म्हणते- मला हे सगळं...

अनेक मालिका, नाटक आणि चित्रपटातून प्रेक्षकांची भेटीला आलेली गिरीजा ओक कित्येक जाहिरातीत दिसते. अनेक वर्ष ती मराठीसोबतच हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही काम करतेय. तिने नुकतीच लल्लनटॉपला मुलाखत दिली होती. त्यातील तिचा लूक प्रचंड व्हायरल झाला. यात तिने निळी साडी आणि स्लिव्हलेस ब्लॉउज परिधान केला होता. सोशल मीडियावर या मुलाखतीचे क्लिप्स व्हायरल होऊ लागल्यावर ही अभिनेत्री कोण अशी विचारणा होऊ लागली. त्यानंतर ही मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक आहे हे सांगताना मराठी प्रेक्षकांनाही अभिमान वाटू लागला. रातोरात गिरीजा नॅशनल क्रश बनली. आता या सगळ्या प्रसिद्धीवर गिरिजाने प्रतिक्रिया दिलीये. .गिरिजाने टीव्ही९ ला प्रतिक्रिया देत म्हटलं, 'मला हे खूपच भन्नाट वाटतंय. रविवारी संध्याकाळी मी नाटकाच्या तालमीला असताना मला अनेक फोन आले. मी नंतर बघितले. माझ्या मित्रपरिवाराने मला सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले मेसेज, फोटो पाठवले. ट्विटरवर काय चाललंय बघितलं का? असं मला सगळे विचारत होते. सोशल मीडियावर लोक चर्चा करत आहेत की ही कोण आहे? कोणी सेक्सी म्हटलं आहे. तर माझे मराठी चाहते त्यांना उत्तरं देत आहेत की तुम्ही आत्ता पाहिलंत? आम्ही हिला अनेक वर्षांपासून ओळखतोय.'.तो सेट नव्हे खरा वाडा... धनश्री काडगावकरने सांगितलं कुठे झालेलं 'तुझ्यात जीव रंगला'चं शूट; म्हणाली, 'एसी नाही, मेकअप रूम...'.ती पुढे म्हणाली, 'खरं सांगायचं तर हा फक्त एक ट्रेंड आहे जो येतो आणि जातो. पण माझं जे काम आहे ते कायम राहणार आहे. यावरुन जर लोकांना माझ्या कामाबद्दलही समजत असेल तर मला आनंदच होईल.' गिरिजा आमिर खानसोबत 'तारे जमीन पर' मध्ये दिसली होती. तिने अनेक मराठी सिनेमांमध्ये काम केलंय. ती मराठमोळे अभिनेते गिरीश ओक यांची मुलगी आहे. ती शाहरुख खानसोबत 'जवान' मध्ये दिसली होती. तर नुकतीच ती मनोज बाजपेयी यांच्या 'इन्स्पेक्टर झेंडे' या चित्रपटात दिसली आहे. .एका मुलाची आई आहे रातोरात नॅशनल क्रश बनलेली गिरीजा ओक; किती वर्षाची आहे अभिनेत्री? नवऱ्याला पाहिलंत? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.