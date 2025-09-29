मराठी चित्रपटात फारशी का दिसत नाही गिरीजा ओक? स्वतःच दिलं उत्तर

मुलाखतकार- भूमिका सावंतगिरिजा ओक-गोडबोले हिने मराठीबरोबरच हिंदीतही काम केले आहे. तिने ‘तारे जमीन पर’, ‘शोर इन द सिटी’ आणि ‘जवान’ या हिंदी चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. मराठी रंगभूमीपासून मालिका तसेच चित्रपट अशी तिची वाटचाल झालेली आहे. नुकतीच ती नेटफ्लिक्सवरील ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ या चित्रपटात झळकली आणि आता ती सोनी लिव्हवरील ‘१३वी ः सम लेसन्स आरेंट तॉट इन क्लासरूम’ या नव्या वेबसीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या नव्या प्रवासाबाबत तिच्याशी साधलेला खास संवाद....‘१३वी ः सम लेसन्स आरेंट तॉट इन क्लासरूम’ या नव्या सीरिजबद्दल तू काय सांगशील?सर्वप्रथम माझा शूटिंगचा अनुभव खूपच छान होता. या सीरिजसाठी खूपच उत्तम टीम एकत्र आली आहे. परेश पाहुजाला मी अनेक वर्षे ओळखते तर गगनसोबत मी पहिल्यांदाच काम केलं. या सीरिजचे दिग्दर्शक निशिल शेठ यांची काम करण्याची पद्धतपण खूपच वेगळी आहे, म्हणून एकूण शूटिंगदरम्यानचा अनुभव माझा खूपच मस्त होता आणि या सीरिजच्या कथेबद्दल आपल्याला हळूहळू कळेलच. शिक्षणातून आपल्याला अनेक धडे मिळतात; पण सर्वात महत्त्वाचे धडे आपल्याला हे वर्गाच्या बाहेरच मिळतात. अडचणींमधून, कामातून, अनुभवातून... आणि यावरच ही कथा भाष्य करणारी आहे..ही भूमिका तुला कशी मिळाली आणि तू त्याबद्दल काय सांगशील?या मालिकेचा कार्यकारी निर्माता कुलदीप हा नाटकाशी संबंधित आहे. त्याने माझ्या दोन-तीन नाटकांची निर्मिती केली आहे आणि आमच्या नाटकाच्या ग्रुपशी तो खूपच जवळ आहे. सुरुवात अशी झाली, की कुलदीपनेच मला या भूमिकेसाठी विचारलं आणि मी फार काही विचार न करता हो म्हणाले. पटकथा वाचल्यानंतरही मला वाटलं काही हरकत नाही करायला. माझी भूमिका या सीरिजमधली छोटीशीच आहे. मोहित त्यागी किंवा एमटी सर नावाचे एक पात्र या सीरिजमध्ये आहे त्यांच्या पत्नीची भूमिका मी साकारत आहे. एम. टी. सर ही व्यक्तिरेखा खूपच चांगली आहे. काही तरी चांगलं करू पाहणारी आहे. आपल्या नवऱ्याला साथ देणारी अशी एक स्त्री ही माझी या सीरिजमधली भूमिका आहे..सध्या तू मराठी चित्रपटामध्ये फारशी दिसत नाहीस. त्याचे काही नेमके कारण आहे का?मराठी चित्रपटात पुन्हा काम करण्याची माझी मनापासून इच्छा आहे. अर्थात कलाकाराची निवड प्रक्रिया ही पूर्णपणे आमच्या हातात नसते. जर एक कलाकार निर्मात्याची भूमिकासुद्धा बजावत असेल तरच कलाकाराच्या हातात असतं. तरीही माझ्यासाठी योग्य अशी कोणती भूमिका असेल तर मला ती करायला नक्कीच आवडेल. मी चांगल्या संधीची वाट पाहत आहे. मराठी चित्रपट मला करायचे आहेत. .ओटीटीमुळे मराठी कलाकारांना नवे व्यासपीठ मिळत आहे, असे तुला वाटत नाही का?मला नाही वाटत की मराठी कलाकारांना नवे व्यासपीठ मिळालं आहे. मराठी कलाकार सुरुवातीपासूनच उत्तम काम करत आले आहेत. मराठी पार्श्वभूमी असलेली भूमिका आणि कामं अगदी आधीपासून होत आलेली आहेत. उदाहरणार्थ ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ किंवा ‘भिकू म्हात्रे’ (सत्यामधील) ही पात्रं मराठी असल्यामुळे लोकांना आठवतात. इतकी वर्षं झाली तरी मराठी कलाकार सातत्याने विविध प्रोजेक्ट्समध्ये काम करत आहेत आणि नेहमीच उत्तम कामगिरी करतात. त्यामुळे मराठी कलाकारांचा दर्जा आणि कौशल्य कायमच टिकून आहे आणि तो नेहमीच या उद्योगात दिसून येतो..नवीन पिढीतील कलाकारांना तू काय सल्ला देशील?उत्तम काम करा आणि शक्य तितक्या वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करा. आजच्या काळात अनेक प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध झाले आहेत, अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत. तुमच्या हातात तुमचं स्वतःचं सोशल मीडिया आहे. तिथे तुम्ही उत्तम कंटेंट तयार करून थेट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकता. कंटेंट क्रिएशनचं जग पूर्णपणे बदललं आहे, त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घ्या. जोपर्यंत जबाबदाऱ्या, संसार तसेच पोरं-बाळं अंगावर येत नाहीत, तोपर्यंत शक्य तितके वेगवेगळे अनुभव घ्यावेत. कुठलंही काम लहान किंवा मोठं नसतं. एंटरटेनमेंटच्या दुनियेत फक्त अभिनयच नाही तर विविध विभागांमध्ये काम केल्याने खूप अनुभव मिळतो. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या कामात सहभागी व्हा आणि अनुभवसंपन्न व्हा, एवढाच सल्ला देईन..प्रेक्षकांनी ही सीरिज का बघावी, असे तुला वाटते?आयुष्यात अनेकदा आपण अशा वळणावर येतो, जिथे पुढचा रस्ता दिसत नाही. नवीन काही तरी करण्याची इच्छा असते; पण धाडस होत नाही. ही कथा अशाच दोन व्यक्तींची आहे, जे आपापल्या आयुष्यात एका अशाच टप्प्यावर थांबले आहेत. एकमेकांना साथ देत, स्वतःमध्ये आणि परिस्थितीत बदल घडवून ते एक नवीन वाट कशी शोधतात, हे या सीरिजमध्ये सुंदरपणे मांडले आहे. ही कोणतीही उपदेश देणारी गंभीर गोष्ट नाही तर अत्यंत साधी, सोपी आणि मनोरंजक कथा आहे. खऱ्या आयुष्यावर आधारित असल्यामुळे ती तुम्हाला नक्कीच आपलीशी वाटेल आणि कदाचित यातून तुम्हालाही नवी प्रेरणा मिळेल..पल्स पोलिओची ॲम्बेसेडर ते फाउंडेशनची स्थापना, फक्त अभिनय नाही समाजकार्यातही पुढे आहे ऐश्वर्या राय, अभिनेत्रीबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.