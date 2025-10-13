Premier

स्वतः उपाशी राहून मुलाला जेवण भरवत होती गिरीजा ओक; सासूबाई आल्या आणि...

Girija Oak Advice To Mothers: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री गिरीजा ओक हिने तिचा आईपणाचा अनुभव सांगितला आहे.
girija oak

girija oak

esakal

Payal Naik
Updated on

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री गिरीजा ओक हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर सिनेसृष्टीमधे स्वतःचं स्थान निर्माण केलंय. ती मराठीसोबतच हिंदीमध्येही झळकली आहे. ती ओटीटीवरील लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. ती अनेकदा तिचे विचार स्पष्टपणे मांडताना दिसते. आताही एका मुलाखतीत गिरिजाने प्रत्येक आईने वाचावा असा सल्ला दिला आहे. आपण अनेकदा स्वतः उपाशी राहून मुलांना आधी भरवतो, मात्र त्यामुळे नक्की काय होतं याबद्दल तिने सांगितलंय. सोबतच तिच्या सासूबाईंनी तिला याबद्दल मोलाचा सल्ला दिलेलाही तिने सांगितलाय.

Loading content, please wait...
Girija Oak
Marathi Actress
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com