एका मुलाची आई आहे रातोरात नॅशनल क्रश बनलेली गिरीजा ओक; किती वर्षाची आहे अभिनेत्री? नवऱ्याला पाहिलंत?

DO YOU KNOW GIRIJA OAK AGE: लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक हिचं वय तुम्हाला ठाऊक आहे का? ती एका मुलाची आई आहे.
'तारे जमीन पर' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री गिरीजा ओक सध्या नॅशनल क्रश बनली आहे. तिच्या निळ्या साडीतल्या फोटोंची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. तिने नुकतीच एका चॅनेलला मुलाखत दिली होती. त्यातील तिचा लूक पाहून चाहते तिच्यावर फिदा झाले. तिच्या साधेपणातील सौंदर्य चाहत्यांना भावलं. त्यानंतर ती रातोरात नॅशनल क्रश बनलीय. तिची तुलना थेट दाक्षिणात्य अभिनेत्रीन्सोब्त केली जातेय. मात्र सगळ्यांना आपल्या सौंदर्याने घायाळ करणारी गिरीजा किती वर्षांची आहे तुम्हाला ठाऊक आहे का?

