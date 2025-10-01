गिरीजाचं दैवी रूप पाहून नागेश्वरला भरणार धडकी; त्याच्याच हातून तिच्या पायावर होणार रक्ताचा अभिषेक, प्रोमो चर्चेत

छोट्या पडद्यावर नव्याने सुरू झालेली मालिका 'नशीबवान' सध्या प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतेय. या मालिकेने फार कमी कालावधीत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहे. तर पहिल्याच आठवड्यात या मालिकेने त्या स्लॉट साठी ३. ७ इतका सगळ्यात जास्त टीआरपी मिळवत सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. ही मालिका सुरू झाल्यापासूनच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये. मालिकेतील रुद्रप्रताप आणि गिरीजाची जोडीदेखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये. आता मालिकेत काय घडतंय पाहूया. .मालिकेत नागेश्वरने गिरिजाच्या आई वडिलांना मारून त्यांची संपूर्ण संपत्ती स्वतः बळकावलीये . पण त्याची जाणीव त्याला शांत बसू देत नाहीयेत. तुमचे ग्रह फिरलेत असं त्याचे गुरुजी त्याला सतत सांगताना दिसतात. मात्र तो काही मान्य करायला तयार नाही. तर दुसरीकडे गिरिजाचे बाबा ज्यांनी तिला संभाळलंय. यांना रुद्रप्रतापची आत्या चिखल फासते. हे पाहून दुःखी झालेली गिरीजा देवीला जाब विचारते. त्यावर तिला फक्त काळच यावरचं औषध आहे. तुझीही वेळ येईल, असं उत्तर मिळतं. तर दुसरीकडे गिरीजा नागेश्वरला एक खून करताना पाहते. ती धावत हे रुद्रप्रतापला सांगते. मात्र त्या ठिकाणी रुद्रप्रतापला नागेश्वरचं ब्रेसलेट सापडतं. तो घरी येऊन त्याला जाब विचारतो. ते पाहून रुद्रप्रताप गोंधळतो. .काय आहे प्रोमोमध्ये? स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये एका कार्यक्रमात मुख्य पाहुणे म्हणून नागेश्वरला बोलावण्यात आल्याचं दिसतंय. त्यात नववी दुर्गा म्हणून गिरीजाला बोलवण्यात येतं. ती पुढे येते तेव्हा रुद्रप्रताप जोरजोरात टाळ्या वाजवतो. मात्र गिरीजा त्याला गप्प कजरते. ती जेव्हा मंचावर येते तेव्हा अचानक लाइट जाते. त्यात गिरिजाच्या मागे नागेश्वरला चक्क देवी दिसते. अष्टभुजा असणारी देवी पाहून नागेश्वरची बोबडी वळते. त्याचा हात एका खिळ्याला लागतो आणि त्याच्या हातून रक्त येतं. तो खाली पडतो आणि त्याचा हात गिरिजाच्या पायावर पडतो. लाइट येते तेव्हा दिसतं की त्याच्या हाताचं रक्त गिरिजाच्या पायाला लागलं आहे. हे पाहून गिरीजा स्वतः घाबरते. .एकूणच गिरीजाचं हे दैवी रूप पाहून नागेश्वरला त्याच्या सगळ्या वाईट कर्मांची आठवण होतेय असं दिसतंय. तर दुसरीकडे आता प्रेक्षक मालिकेत पुढे काय घडणार, गिरीजा आणि रुद्रप्रताप एकत्र कसे येणार हे पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .एका फ्लॅटमध्ये नवरा- बायको आणि... मुलांना मोबाईल देण्यावर मृण्मयीने घेतली पालकांची बाजू, म्हणाली- यात कोण चूक हे... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.