Movie Review : बाप्या- नात्यातील गुंतागुंतीच्या भावविश्वाचं गडद चित्र

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये नेहमीच नावीन्यपूर्ण आणि दर्जेदार विषय हाताळले जातात. अशा विषयांचे जागतिक स्तरावर नेहमीच कौतुक केले जाते. आता असाच एक वेगळा विषय मांडण्याचे धाडस दिग्दर्शक समीर तिवारी आणि निर्मात्या मुत्कल तेलंग यांनी केला आहे. त्यांच्या आता प्रदर्शित झालेल्या 'बाप्या' या मराठी चित्रपटामध्ये लिंगबदल हा विषय त्यांनी मांडलेला आहे..एक वेगळा विषय मराठीच्या रुपेरी पडद्यावर आला आहे. एका स्त्रीमध्ये लहानपणापासूनच पुरुषाचे गुणधर्म दडलेले असतात. मग त्या स्त्रीचा पुरुषामध्ये कसा बदल होतो... तिच्या घरच्या मंडळींची काय प्रतिक्रिया असते... आपला समाज तिच्याकडे कोणत्या नजरेने पाहतो... तिला वा त्याला सगळ्यांचा रोष कसा सहन करावा लागतो... वगैरे वगैरे बाबी सुंदररीत्या या चित्रपटामध्ये दर्शविण्यात आल्या आहेत..या चित्रपटाची कथा अन्या (गिरीश कुलकर्णी) आणि शैलजा-शैलेश (राजश्री देशपांडे) या व्यक्तिरेखांभोवती फिरणारी आहे. अन्या आणि शैलजा बालपणीचे चांगले मित्र असतात. लहानपणापासून एकत्र वाढल्यामुळे दोघांचे रुसवेफुगवे तसेच आवडीनिवडी एकमेकाला माहीत असतात..शैलजा काहीशी धाडसी आणि बेधडक स्वभावाची असते आणि तिच्या या स्वभावावर अन्या आकर्षित झालेला असतो. तो तिच्या प्रेमात पडतो आणि तिच्या समोर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवतो. परंतु शैलजाचे मन तिला काही वेगळेच सांगत असते. आपल्यामध्ये काही तरी वेगळे दडलेले आहे असे तिला वाटत असते. तरीही त्या दोघांचे लग्न होते आणि लग्नानंतर एका मुलाला जन्म दिल्यानंतर त्यांच्यामध्ये घटस्फोट होतो. त्यानंतर कथानक वेगळे वळण घेते. .दिग्दर्शक समीर तिवारी यांनी वेगळी कथा मांडलेली आहे. या कथेमध्ये नात्यांमधला ताणतणाव, भावभावना, गोंधळ आणि भावनिक संघर्ष अतिशय साध्या पण प्रभावी पद्धतीने दाखवण्यात आला आहे. शैलजाचा शैलेश हा प्रवास मांडताना समाजाची मानसिकता काय असते..कुटुंबातील सगळ्या मंडळींची भावना कशी असते हे उत्तमरीत्या दर्शविण्यात आले आहे. एक संवेदनशील विषय मांडताना त्यातील मनोरंजनाचा पोत कुठे हरवणार नाही याची काळजी त्यांनी घेतली आहे..गिरीश कुलकर्णी आणि श्रीकांत यादव या दोन कलाकारांच्या व्यक्तिरेखांतील मैत्रीचे बंध दिग्दर्शकाने छान खुलवले आहेत. गिरीश कुलकर्णी, राजश्री देशपांडे, श्रीकांत यादव, देविका दफ्तरदार, आर्यन मेघजी, गौरी किरण, आनंदा कारेकर, वर्षा धांडले, आशा जोशी आदी कलाकारांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने चित्रपटाला चार चांद लावलेले आहेत. गिरीशने अन्या बोरकर या भूमिकेतील वेगवेगळे पैलू पडद्यावर छान प्रकारे मांडलेले आहेत. राजश्रीनेदेखील शैलजा आणि शैलेश या व्यक्तिरेखांचे बेअरिंग छान पकडले आहे. .चित्रपटातील संगीत कथेला पुरक असेच झाले आहे. कोकणातील विशेषतः दापोलीतील निसर्गरम्य ठिकाणे सिनेमॅटोग्राफर राव नंदकिशोर यांनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केली आहे. त्यांच्या सुरेख सिनेमॅटोग्राफीमुळे चित्रपटाच्या नजाकतीमध्ये चांगलीच भर घातली आहे. मात्र चित्रपटाची लांबी काहीशी खटकणारी बाब आहे. उत्तरार्धात दिग्दर्शकाने काही दृश्ये ताणली आहेत. तरीही एका संवेदनशील आणि गंभीर विषयावर भाष्य करणारा आणि आपल्याला विचार करायला लावणारा चित्रपट आहे.