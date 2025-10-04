ग्लोबल स्टार राम चरण याच्या हस्ते आर्चरी प्रीमियर लीगचा दणदणीत शुभारंभ

ग्लोबल स्टार राम चरण याने दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर क्रीडाजगतात एक नवा अध्याय सुरू केला आहे. नवी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर एका ऐतिहासिक सोहळ्यात त्याने आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) चे उद्घाटन केलं. हा कार्यक्रम केवळ एक क्रीडा स्पर्धा नसून एका भव्य उत्सव बनला. यासाठी हजारो चाहते उपस्थित होते. हजारो चाहत्यांच्या जल्लोषात राम चरणने मैदानात प्रवेश केला आणि त्याने प्रतीकात्मक रावण दहन केलं. हे दहन धनुर्विद्येसाठी आवश्यक असणारी एकाग्रता, शिस्त आणि विजयाची भावना यांचे प्रतीक होतं. 'मगधीरा', 'रंगस्थळम' आणि ऑस्कर-विजेत्या 'RRR' मधील अभिनयासाठी जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या या अभिनेत्याच्या उपस्थितीने वातावरणात एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण झाली होती..'प्रत्येक धनुर्धराला साथ द्यायला हवी'आर्चरी प्रीमियर लीगच्या अधिकृत शुभारंभाची घोषणा करताना राम चरणने आपल्या नम्र आणि भावनिक भाषणाने उपस्थितांची मने जिंकली. तो म्हणाला, 'माझं पूर्ण नाव राम चरण तेजा कोनिडेला आहे. याचा अर्थ असा की जो रामांच्या चरणी असतो, तो हनुमान असतो. मी तिथेच राहतो जिथे राम असतात. तुम्हा सर्वांमध्ये राम आहेत, आणि तुम्ही मला बोलावलं, म्हणून मी इथे आलो आहे. साऊथमधून येऊनसुद्धा उत्तर भारतात त्यांना जो प्रेम मिळाला, तो केवळ त्यांच्या चित्रपटामुळे आणि प्रेक्षकांच्या ‘मोठ्या मनामुळे’ शक्य झाला आहे. भारत आणि जगात पहिल्यांदाच आपल्या धनुर्धरांसाठी एक प्रीमियर लीग आहे. आपल्याला प्रत्येक खेळाडू आणि प्रत्येक धनुर्धराला साथ द्यायला हवी. या खेळातील एकाग्रता, शिस्त आणि शक्तीचे आपण कौतुक केले पाहिजे. ही लीग पुढे नेणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.' .उद्घाटन समारंभात भारतीय संस्कृती आणि आधुनिक खेळाचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला. सांस्कृतिक सादरीकरणे, लीग अँथेमचे अनावरण आणि संघांची भव्य एन्ट्री यांमुळे हा सोहळा अविस्मरणीय ठरला. या ऐतिहासिक उपक्रमामागे आर्चरी प्रीमियर लीगचे चेअरमन अनिल कमिनेनी यांचे दूरदर्शी नेतृत्त्व आहे. त्यांनी आर्चरी असोसिएशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड आर्चरी, वर्ल्ड आर्चरी एशिया आणि भारताचे क्रीडा मंत्रालय यांना एकत्र आणून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली APL ही केवळ स्पर्धा नसून परंपरा, मनोरंजन आणि जागतिक दर्जाच्या स्पर्धेचा संगम आहे. .या लीगमध्ये एकूण सहा फ्रँचायझी संघ सहभागी होणार आहेत, ज्यात भारतातील ३६ उत्कृष्ट धनुर्धर आणि १२ आंतरराष्ट्रीय तारे यांचा समावेश आहे. ही स्पर्धा २ ते १२ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे प्रकाशमय वातावरणात (मिक्सड फॉरमॅटमध्ये) खेळवली जाईल. आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) भारताच्या क्रीडा विश्वाला एक नवी आणि रोमांचक दिशा देण्याचे आश्वासन देत आहे..व्ही शांताराम यांची उलटीही त्यांनी हातात घेतली... संध्या यांच्याबद्दल सावत्र मुलीने केलेले मोठे खुलासे; म्हणाली, 'त्यांच्यासारखी बाईच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.