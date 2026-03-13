'लग्नानंतर होईलच प्रेम'फेम काव्याच्या रिअल लाईफ बाबांनी सगळ्यासमोर केली पोलखोल, डोक्यावर हात मारत म्हणाले...'ही नुसती...'

GNYANADA RAMTEERTHKAR’S FATHER REVEALS TRUTH ON STAGE: स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळा नुकताच पार पडला. याचं प्रक्षेपण १५ मार्च रोजी होणार आहे. मालिकाविश्वातील कलाकारांना कामाची पोचपावती देणारा हा पुरस्कार होता. यामध्ये सर्वोत्कृष्ट जोडी, मालिका, अभिनेता, अभिनेत्रीसह अनेक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. दरम्यान यंदाच्या पुरस्कार सोहळ्यात कृष्णा-नंदिनी- काव्या, इश्वरी यांना सर्वोकृष्ट मुलीसाठी नामांकन मिळालं होतं. दरम्यान अशातच आता स्टार प्रावहने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक प्रोमो शेअर केलाय. .या पुरस्कार सोहळ्याला कलाकारांचं कुटुंब सुद्धा सहभागी झालं होतं. यावेळी सर्वोत्कृष्ट मुलगी पुरस्कार प्रदान करण्याआधी नायिकांच्या खऱ्या कुटुंबाशी संवाद साधण्यात आला. .यावेळी लग्नानंतर होईल प्रेम मालिकेतील नायिका अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकर ही आई बाबासोबत सोहळ्यात सहभागी झाली होती. यावेळी अभिजीत खांडकेर म्हणाला की, 'आपल्या नायिकांचं पालक इथं उपस्थित आहेत. तेव्हा ज्ञानदाचे बाबा तुम्ही सांगा की, ही सर्वोत्कृष्ट मुलगी आहे का?'.त्यावर ज्ञानदा सर्वांसमोर म्हणाली की, 'मी खुप लवकर उठते,' त्यावर तिचे बाबा म्हणाले...'अरे ही मोठं खोटं बोलतेय.' पुढे ज्ञानदा म्हणाली की, 'मी माझ्या आई-बाबांसाठी छान नाश्ता करते, तसंच साग्रसंगीत स्वयंपाक करते.' तिचं उत्तर ऐकून बाबांनी हसत डोक्यावर हात मारला. त्यांची रिअॅक्शन पाहून सगळ्यांना ती खोट बोलत असल्याचं कळलं. यावेळी ज्ञानदाला सुद्धा हसू अनावर झालं. .सध्या सोशल मीडियावर ज्ञानदा आणि तिच्या बाबाचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत बाप-लेकाच्या जोडीचं कौतूक केलय. एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'ज्ञानदा आणि बाबा दोघेही खुप गोड आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'क्युट फॅमिली' अशा अनेक कमेंट्स व्हिडिओवर येताना पहायला मिळताय. .'मी तिला किस करणार नाही' संजय दत्तने 'या' अभिनेत्रीसोबत किसिंग सीन करण्यास दिलेला नकार, म्हणालेला...'तिला मी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.