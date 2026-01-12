Golden Global Awards : प्रियंकाला पाहून निक जोनासची नजरच हटेना , गोल्डन ग्लोब अवॉर्डमधील व्हिडिओ व्हायरल

Priyanka-Nick Viral video : प्रियांका चोप्रा सध्या हॉलिवूडच्या नामांकित गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्समुळे चर्चेत आहे. तिला विशेष उपस्थिती म्हणून बोलावलं गेलं होतं. या वेळी प्रियांका निकचा टाय नीट करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय ..प्रियांका चोप्रा हॉलिवूडमध्ये आता अशी व्यक्ती बनली आहे जिच्याशिवाय इंटरनॅशनल अवॉर्ड शो मनोरंजक वाटत नाही. यंदाचा अवॉर्ड शो "जो बेव्हर्ली हिल्स"मध्ये आयोजित केला होता, याची प्रमुख अतिथी प्रियांका चोप्रा होती. अवॉर्डशोमध्ये प्रियांका हटके लूकमध्ये दिसत होती, या पुरस्कार सोहळ्यात दोघांनीही आपली खास छाप पाडली. हे कपल हॉलीवूडच्या सिताऱ्यांवर भारी दिसत आहे..निक त्याची बायको प्रियांका चोप्रा चे केस कुरवाळतानानिक-प्रियांका हे हॉलिवूडचे पॉवर कपल आहेत. ते इव्हेंटमध्ये येताच सर्व कॅमेरे आणि नजरा त्यांच्यावरती येताना दिसतात. एका व्हिडिओमध्ये प्रियांका निकचा 'बो टाय' नीट करताना दिसून येते, तसेच दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये निक प्रियांकाचे केस कुरवाळताना दिसून येतो. दोघांची ही झलक सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या कपलच्या कौतूकात लोकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या असून, त्यांना जगातील सर्वोत्तम कपल असे म्हटले आहे..अवॉर्ड प्रेझेंट करायला प्रियांका स्टेजवर बोलावली गेलीप्रियांकाला अवार्ड प्रेझेंट करायला स्टेजवर बोलावलं गेलं. प्रेझेंट करणाऱ्यांच्या यादीत काही दिग्गज नावांचा समावेश होता , ज्यामध्ये जॉर्ज क्लूनी, माईली सायरस, पामेला अँडरसन, आयो अडेबिरी, रेजिना हॉल यांचा समावेश होता. या अवॉर्डशोला विनोदी कलाकार निक्की ग्लेजर सलग दुसऱ्या वर्षी होस्ट करताना दिसली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.