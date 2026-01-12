Premier

Golden Global Awards : प्रियंकाला पाहून निक जोनासची नजरच हटेना , गोल्डन ग्लोब अवॉर्डमधील व्हिडिओ व्हायरल

Viral video of Priyanka Chopra : गोल्डन ग्लोबल अवॉर्ड्स मध्ये प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनासचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Priyanka-Nick Viral video : प्रियांका चोप्रा सध्या हॉलिवूडच्या नामांकित गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्समुळे चर्चेत आहे. तिला विशेष उपस्थिती म्हणून बोलावलं गेलं होतं. या वेळी प्रियांका निकचा टाय नीट करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय .

