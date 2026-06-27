आनंद शिंदेंच्या आवाजातील 'गोमु सासरला जाते' गाण्याचा धुमाकूळ; 'भुतम भयम'मधील गावरान ठसक्यातील गाणं ऐकलंत का?

भारतीय लोकसंगीताचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे काळाच्या ओघात स्वतःला बदलण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची त्याची ताकद. आज सोशल मीडियावर दररोज हजारो गाणी स्क्रोल करणाऱ्या आणि जागतिक संगीताशी सहज जोडल्या जाणाऱ्या ‘जेन झी’ पिढीला आपल्या सांस्कृतिक मुळांशी कसं जोडून ठेवायचं, याचं भन्नाट उदाहरण म्हणजे आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘भुतम भयम’मधील नुकतंच प्रदर्शित झालेलं बहुप्रतीक्षित गाणं ‘गोमु सासरला जाते’..सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर चांगलंच ट्रेंड होत असून, प्रेक्षकांच्या पसंतीची पावती मिळवत आहे. मात्र हे गाणं केवळ चित्रपटातील एक ट्रॅक म्हणून समोर आलेलं नाही, तर महाराष्ट्राच्या लोकसांस्कृतिक वारशाला नव्या पिढीपर्यंत आणि देशभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणारा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक दुवा ठरत आहे. लोकसंगीताला फक्त आठवणींच्या कप्प्यात बंदिस्त न ठेवता, ‘भुतम भयम’चे लेखक आणि दिग्दर्शक रामचंद्र अरुण गांवकर यांनी या लोकप्रिय लोकगीताला रुपेरी पडद्यावर एक नवं आणि भव्य रूप दिलं आहे. या गाण्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की, लोकसंगीताला आधुनिक बनवण्यासाठी त्याचा आत्मा बदलण्याची गरज नसते. उलट, त्याच्या मूळ ओळखीचा आदर राखत नव्या पद्धतीने सादर केल्यास त्याची लोकप्रियता अधिक वाढते..चित्रपटात हे गाणं अत्यंत फ्रेश आणि आजच्या स्टाईलने सादर करण्यात आलं आहे. लग्नघरातील उत्साह, हळदी समारंभातील जल्लोष, धमाल-मस्ती, जोशपूर्ण नृत्य आणि एका सुंदर तरुणीभोवती फिरणारी गंमतीशीर चढाओढ या सगळ्याचं मनोरंजक चित्रण यात पाहायला मिळतं. गाण्याचा आत्मा गावरान मातीत रुजलेला असला, तरी पवन आणि बॉब यांच्या कोरिओग्राफीमुळे त्याला आधुनिकतेची जोड मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, हे गाणं परंपरेपासून ट्रेंडिंगपर्यंतचा प्रवास घडवताना दिसत आहे. आजच्या डिजिटल युगात एखादं लोकगीत नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केवळ रीमिक्स पुरेसा नसतो, तर त्यामागची संस्कृती, भावना आणि त्याचं सादरीकरणही तितकंच महत्त्वाचं असतं. ‘भुतम भयम’ने या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधत या सांस्कृतिक क्लासिकला नवं आयुष्य दिलं आहे..दमदार आवाजाचे बादशहा आनंद शिंदे यांचा परिचित खणखणीत आवाज, संगीत दिग्दर्शक समीर सप्तीस्कर यांचं जोशपूर्ण संगीत आणि गीतकार अभिषेक खणकर यांचे खुसखुशीत शब्द यामुळे या गाण्याला सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांची पसंती मिळत आहे. या चित्रपटात प्रेक्षकांची लाडकी ‘ऑरेंज ज्यूस गँग’ म्हणजेच करण सोनावणे, नील साळेकर, सौरभ घाडगे, शुभम जाधव, सिद्धांत सरफरे यांच्यासह मनमीत पेम आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांच्या उपस्थितीमुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. .रोज केस धुवू शकत नाही म्हणून... केसांसाठी 'हा' शॅम्पू वापरते प्राजक्ता गायकवाड; स्वतः सांगितलं नाव आणि उपयोग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.