Movie Review : गोंधळ - लोककला आणि लोकसंस्कृती यांचा उत्तम जागर

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक परंपरेत गोंधळ हा एक महत्त्वाचा लोककला प्रकार मानला जातो. हा प्रकार महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांमध्ये विशेष करून आढळतो. महाराष्ट्रातील लोककला प्रकारामध्ये भजन आणि कीर्तनानंतर गोंधळाला खूप महत्त्व आहे. लग्न समारंभ किंवा नवीन घर घेणे वा बांधणे, भावकीचं सुख अशा शुभ प्रसंगी आपल्या आनंदामध्ये सगळ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी गोंधळ घातला जातो आणि देव-देवतांची उपासना केली जाते. हा एक धार्मिक आणि सांस्कृतिक असा कलाप्रकार आहे आणि त्याला खूप महत्त्व आहे. .आपल्या मातीमध्ये रुजलेल्या याच लोककलेला दिग्दर्शक संतोष डावखर यांनी ‘गोंधळ’ या नावाने रुपेरी पडद्यावर आणलेले आहे. श्रद्धा आणि भक्ती याबरोबरच कौटुंबिक रुसवेफुगवे, मानापमान यांचा अनोखा असा संगम या चित्रपटामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. संतोष डावखर यांनी दिग्दर्शनाबरोबरच कथा-पटकथा आणि संवाद लेखन केले आहे. .एका रात्रीमध्ये घडणारी ही कथा आहे आणि आपल्या लोकसंस्कृतीचा उत्तम जागर या चित्रपटात करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या कथेला सुरुवात होते ती आजोबा आणि नातू यांच्या संभाषणातून. ही कथा एका अंधाऱ्या रात्रीत घडते. “आजोबा गोंधळ का घातला जातो?” असा सरळ आणि साधा प्रश्न नातू आपल्या आजोबांना विचारतो. मग आजोबा त्याला गोंधळाचा अर्थ, त्यामागची परंपरा आणि त्याचे सांस्कृतिक महत्त्व अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये त्याला समजावून सांगतात आणि मग हळूहळू वेगवेगळी वळणे आणि रहस्याची गुंफण करीत कथा पुढे सरकत जाते..सुमन (इशिता देशमुख) आणि आनंदराव (योगेश सोहोनी) यांचे नुकतेच लग्न झालेले असते. त्यांच्या आयुष्यातील सगळी विघ्ने दूर करण्यासाठी गोंधळ घातलेला असतो. परंतु सुमनचं मन मात्र अजूनही तिच्या भूतकाळाशी जोडलेलं असतं. एकेकाळी ती गावच्या पाटलाचा मुलगा सर्जेराव (निषाद भोईर) याच्या सोबत लग्न बंधनात अडकणार असते; परंतु प्रचंड हुंड्याच्या मागणीमुळे त्यांचे लग्न काही होत नाही. आता सुमनच्या लग्नाचा गोंधळ विधी पार पडत असतानाच सुमन एक धक्कादायक डाव आखते. सर्जेरावाला फूस लावून आनंदरावची हत्या करण्यास प्रवृत्त करते. त्या मागे तिचा काही वेगळाच डाव असतो. मग सुमनचा हा डाव यशस्वी होतो का? सर्जेराव आनंदरावांचा खून करायला तयार होतो का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे हा चित्रपट पाहिल्यानंतरच मिळतील. .दिग्दर्शक संतोष डावखर यांनी आपल्या या पारंपरिक लोककलेला उत्तम सांगड घालत या रहस्यपूर्ण कथेला नवा आयाम दिला आहे. त्यांच्या ठसकेबाज संवादांमुळे चित्रपटाला आवश्यक अशी धार आणि रंगत मिळाली आहे. जुन्या आणि नव्या कलाकारांनी या पारंपरिक कथेला त्यांच्या उत्तम अभिनयाने साज चढविला आहे. किशोर कदम यांनी आजवर विविध भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर अमीट छाप सोडली आहे. त्यांनी साकारलेली भिवाबा आजोबांची व्यक्तिरेखा पडद्यावर विशेष ठसठशीतपणे उभी राहते. . इशिता देशमुखचा हा पहिलाच मराठी चित्रपट असून, तिने सुमन या गुंतागुंतीच्या भूमिकेला प्रभावी न्याय दिला. विशेष म्हणजे तिची ही भूमिका ठसकेबाज अशी आहे आणि तिने ती वेगळ्याच ढंगात साकारून तिला योग्य असा न्याय दिला आहे. योगेश सोहोनीने शांत व संयमी अशी आनंदरावांची भूमिका उत्तमरीत्या वठविली आहे. निषाद भोईरने सर्जेरावांच्या भूमिकेतून आपली छाप चांगलीच पाडली आहे. त्याचे सुमनवर असलेले प्रेम वगैरे विविध भाव पडद्यावर उत्तम रेखाटले आहेत. सुरेश विश्वकर्मा आणि माधवी जुवेकर यांच्या वाट्याला जास्त सीन्स आले नसले, तरी त्यांनी आपल्या छोट्या पण महत्त्वाच्या भूमिकाही अत्यंत चोख पार पाडल्या. तसेच कैलाश वाघमारे यांनी साकारलेला म्होरक्या गोंधळी विशेष लक्षवेधी ठरला आहे. ऐश्वर्या शिंदे, प्रभाकर मठपती, विठ्ठल काळे, प्रवीण डाळींबकर, शरद जाधव, पूनम पाटील, प्रशांत देशपांडे आदी कलाकारांनी आपापली कामे चोख केली आहेत . या कथेला पारंपरिक गाण्याचा साज उत्तम प्रकारे चढविण्यात आला आहे आणि या पारंपरिक गाण्यातून कथा हळूहळू उलगडत जाणारी आहे. प्रसिद्ध संगीतकार पद्मविभूषण इलैय्या राजा यांची कामगिरी मोलाची झाली आहे. त्यामुळे चित्रपट अधिक वास्तववादी झाला आहे. ही कथा एका गडद अंधाऱ्या रात्रीमध्ये घडणारी असल्यामुळे सिनेमॅटिक सादरीकरणाची वेगळी अनुभूती देणारा झाला आहे. ही दृश्ये आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये अमलेंदू चौधरी यांनी छान टिपलेली आहेत. या रहस्यमय कथेला चांगली साथ पार्श्वसंगीताची लाभली आहे. चित्रपटामध्ये काही त्रुटी आहेत. विशेष म्हणजे पूर्वाधात ही कथा खुलवण्यात दिग्दर्शकाने अधिक वेळ घेतला आहे. मात्र उत्तरार्धात कथानक वेगाने पुढे सरकते. एकूणच सांगायचे तर आपल्या लोकसंस्कृतीचा उत्तम जागर करणारा असा हा चित्रपट आहे..हजारो-लाखो नाही तर फक्त 2 मतांमुळे मैथिली हरलेली रिअलिटी शो; लहान वयापासूनचं टॅलेंट ते सोशल मीडिया स्टार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 