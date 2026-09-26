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‘तुम्हाला काय प्रॉब्लेम?’ सततच्या चर्चांवर गोविंदांचा सवाल; म्हणाला...‘माझ्या खासगी आयुष्याचा तमाशा करू नका’

GOVINDA CLARIFIES RELATIONSHIP RUMOURS WITH KOMAL RANI SWARNKAR:गोविंदा आणि कोमल रानी लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला एकत्र गेल्यानंतर त्यांच्या नात्याच्या चर्चा रंगल्या. आता गोविंदाने कोमलसोबतचं नातं व्यावसायिक असल्याचं सांगितलं.
GOVINDA CLARIFIES RELATIONSHIP RUMOURS WITH KOMAL RANI SWARNKAR

GOVINDA CLARIFIES RELATIONSHIP RUMOURS WITH KOMAL RANI SWARNKAR

esakal

Apurva Kulkarni
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GOVINDA SAYS HIS RELATIONSHIP WITH KOMAL RANI IS PROFESSIONAL: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्याची कोमल रानी स्वर्णकारसोबत अफेअर असल्याच्या चर्चा सुरु होता. नुकतेच कोमल रानी आणि गोविंदा लालबागच्या राजाच्या मंडपात एकत्र दिसले होते. त्यांचे फोटो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या नात्याबाबत अनेक तर्क लावले जाऊ लागले. दरम्यान आता यावर गोविंदाने सर्वांना सुनावलंय.

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