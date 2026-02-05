रात्री ३ ला हल्ला झाला, गोविंदाच्या हातात बंदूक होती म्हणून... अभिनेत्याच्या मॅनेजरचा धक्कादायक खुलासा

अभिनेता गोविंदा गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याची पत्नी सुनीता आहुजा ठिकठिकाणी जाऊन मुलाखत देत आहे. अभिनेत्यावर बाहेर अफेअर असल्याचा आरोप करत आहे. मात्र अशातच गोविंदाच्या मॅनेजरने अभिनेत्यावर झालेल्या हल्ल्याबद्दल सांगितलं आहे. गोविंदावर हल्ला झाला होता आणि त्याच्याकडे बंदूक होती म्हणून तो वाचला असं त्याच्या मॅनेजरने सांगितलंय. हे ऐकून सगळे चकीत झालेत. अभिनेत्याच्या मॅनेजरने आणखीही वेगवेगळे खुलासे केलेत. .गोविंदाचा मॅनेजर शशी सिन्हा एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाला, 'जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा रात्रीचे तीन किंवा साडे तीन वाजले असतील. खूप लोक होते. तेव्हा त्याच्या एका हातात फोन होता. आणि जर हातात बंदूक नसती तर माहीत नाही काय झालं असतं. देवाची कृपा आहे की गोष्ट यापेक्षा पुढे ना गेली. जर ते खरे असते तर बिनधास्तपणे बोलले असते की ते कोण आहेत. ते तर गोविंदाच्या हातात बंदूक होती म्हणून त्या लेवल वर सगळ्यांशी बोलून ती परिस्थिती हाताळली. तिथे कुणीही सेक्युरिटी नव्हता. गरज पडली तर माझ्याकडे या गोष्टीचा व्हिडिओ आहे. मी दाखवू शकतो. मग रात्री ४ वाजता पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली.'.शशी कोणत्या घटनेबद्दल बोलत आहे हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नसलं तर २०२४ मध्ये गोविंदाच्या पायाला गोळी लागली होती. मात्र तेव्हा रिव्हॉल्वर साफ करून पुन्हा कपाटात ठेवताना चुकून गोळी लागली असल्याचं सांगण्यात आलं. तर शिल्पा शेट्टीने विनोद करताना सुनीताने गोविंदाला भांडणात गोळी मारली असेल असं म्हटलं होतं. .तुम्ही काय निवडाल वेदना की मृत्यू? दिलीप प्रभावळकर, रोहिणी हट्टंगडी यांचा ‘आता वेळ झाली’ OTT वर प्रदर्शित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.