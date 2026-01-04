त्याने स्वतःला गोळी मारल्यावर घराबाहेर २०० पोलीस होते... गोविंदाची भाची रागिणीचा खुलासा; म्हणाली- ते खोटं असतं तर...

अभिनेता गोविंदा यांच्यासोबत २०२४ मध्ये एक आगळीवेगळी घटना घडली होती. अभिनेत्याने त्याच्या राहत्या घरी चक्क स्वतःलाच गोळी मारून घेतली होती. त्याच्या पायाला गोळी लागली होती. तो रिव्हॉल्वर साफ करत असताना त्याच्या हातून चुकून गोळी सुटली. ज्यात तो जखमी झाला. आता घडलेल्या गोळीबार प्रकरणावर त्याची भाची आणि अभिनेत्री रागिनी खन्ना हिने नुकताच मोठा खुलासा केला आहे. .रागिनी खन्नाने सांगितला 'त्या' रात्रीचा थरारगोविंदाने चुकून स्वतःवर गोळी झाडून घेतली होती, त्यानंतर त्यांला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेने त्याचे चाहते आणि कुटुंबिय प्रचंड चिंतेत होते. आता या प्रकरणावर त्याची भाची रागिनी खन्ना हिने भाष्य केलंय. तिने त्या दिवशी रुग्णालयाबाहेर नेमकी काय परिस्थिती होती, हे सांगितलं आहे. रागिनीने नुकतीच पत्रकार विक्की लालवानी याला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, "माझ्या आईला फोन आला की चिची मामाला (गोविंदा) गोळी लागली आहे. हे ऐकताच आम्हा सर्वांना मोठा धक्का बसला. नंतर आईने सांगितलं की, त्यांनी चुकून स्वतःवरच गोळी झाडून घेतली आहे.".रुग्णालयात २०० पोलिसांचा बंदोबस्तरागिनीने पुढे सांगितले की, "त्यावेळी मी खूप भावूक झाले होते आणि धक्क्यात होते. माझी आई आणि भाऊ तातडीने रुग्णालयात पोहोचले, पण मी स्वतःला सावरण्यासाठी थोडा वेळ घेतला आणि ३ तासांनंतर तिथे पोहोचले. लोक आजही शंका घेतात की ही घटना खरी आहे का? पण मी सांगेन की, त्या दिवशी रुग्णालयात २०० पोलीस तैनात होते आणि मामांच्या घराबाहेर ५० पोलीस अधिकारी चौकशीसाठी उभे होते.".जेव्हा रागिनीला विचारण्यात आलं की, चाहत्यांना अजूनही विश्वास बसत नाहीये की गोळी गोविंदांनीच चालवली होती, तेव्हा ती म्हणाली, "जर ही घटना खरी नसती, तर तुम्ही अशा परिस्थितीतून वाचू शकला असता का? मला आपल्या पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यांनी अत्यंत निष्ठेने काम केले आणि त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली. जर या घटनेत दुसरा कोणी व्यक्ती सामील असता, तर गोविंदांसारख्या मोठ्या हस्तीसोबत असं करून तो वाचू शकला नसता. सुदैवाने, मामा एका महिन्यात पूर्णपणे बरे झाले आणि आपल्या पायावर उभे राहिले.".समोरचा तुम्हाला काय समजतो हे... २०२६ मध्ये मित्रांशी वागताना अतुल परचुरेंचा 'हा' सल्ला कायम लक्षात ठेवा; जगणं सोपं होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.