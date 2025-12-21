Premier

कधी होता बॉक्स ऑफिस किंग, आज कामासाठी संघर्ष, कोण आहे अभिनेता?

Bollywood actor who was once box office king: या अभिनेत्या आपल्या डान्स स्टेप्स, लूक आणि अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. पण आता कमासाठी सघर्ष सुरु आहे.
कधी होता बॉक्स ऑफिस किंग, आज कामासाठी संघर्ष, कोण आहे अभिनेता?

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

actor struggling for work after superstardom: 80 च्या दशकात अनेक मोठ्या स्टार्सनी त्यांच्या अ‍ॅक्शन आणि लूकने प्रेक्षकांची मने जिंकली. परंतु 1980 मध्ये जेव्हा गोविंदा पहिल्यांदा रुपेरी पडद्यावर दिसला तेव्हा त्याने लगेचच प्रेक्षकांची मने आणि हृदये जिंकली. त्याच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना, गोविंदाने वर्षाला 15 चित्रपट साइन केले. परंतु त्याचे सुरुवातीचे आयुष्य आणि कारकिर्द दोन्ही संघर्षांनी भरलेले होते. आज त्याचा वाढदिवस आहे. हा अभिनेता कोण आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
bollywood
bollywood celebrities
bollywood actors
bollywood actor
govinda
Entertainment news
bollywood movies
bollywood movie
bollywood news
Bollywood Celebrity Lifestyle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com