कधी होता बॉक्स ऑफिस किंग, आज कामासाठी संघर्ष, कोण आहे अभिनेता?

actor struggling for work after superstardom: 80 च्या दशकात अनेक मोठ्या स्टार्सनी त्यांच्या अॅक्शन आणि लूकने प्रेक्षकांची मने जिंकली. परंतु 1980 मध्ये जेव्हा गोविंदा पहिल्यांदा रुपेरी पडद्यावर दिसला तेव्हा त्याने लगेचच प्रेक्षकांची मने आणि हृदये जिंकली. त्याच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना, गोविंदाने वर्षाला 15 चित्रपट साइन केले. परंतु त्याचे सुरुवातीचे आयुष्य आणि कारकिर्द दोन्ही संघर्षांनी भरलेले होते. आज त्याचा वाढदिवस आहे. हा अभिनेता कोण आहे हे जाणून घेऊया. .हिम्मत आणि मेहनत केल्यास कोणतेही समस्या कमी होऊ शकते. याच खरं उदाहरण म्हणजे गोविंदा आहे. गोविंदाचा जन्म गरीबी कुटूंबात झाला. जेव्हा त्याचे कुटुंब आणि वडील एका हवेलीतून चाळीत गेले. गोविंदाचे वडील अरुण आहुजा हे १९४० च्या दशकातील अभिनेते होते जे 'औरत' आणि 'एक ही रास्ता' सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसले..अरुन आहुजा चित्रपटांची निर्मिती करत होते. म्हणूनच ते आणि त्याचे कुटुंब चाळीत राहायला गेले. गोविंदाच्या वडिलांचे चित्रपट अपयशी ठरू लागले आणि त्याची कारकीर्दही अयशस्वी झाली. गोविंदाचा जन्म या दुःखाच्या आणि कष्टाच्या काळात झाला..गोविंदाला घरात प्रेमाने चीची बोलत असे. त्याच्या आईने त्यांना हे गोड नाव दिले. कारण तो कुटुंबात सर्वात लहान होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोविंदाच्या आईचा असा विश्वास होता की तो भगवान कृष्णाप्रमाणेच त्याच्या करंगळीने सर्व समस्या हाताळू शकेल आणि नेमके तसेच घडले..कुटूंबाला गरिबीतून वर काढण्यास मोठा हातभार होता. त्याच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला गोविंदाला अभिनेता व्हायचे होते, पण त्याला डान्स शिकण्यास सांगण्यात आले. जावेद जाफरीच्या "बूगी वूगी" या शोमध्ये गोविंदाने खुलासा केला की त्याला जावेद जाफरीचा व्हिडिओ दाखवण्यात आला होता आणि त्याला नृत्य शिकण्याचा सल्ला देण्यात आला होता..गोविंदाने म्हटले की जावेद जाफरीचे डान्स व्हिडिओ पाहून त्यांनी डान्स शिकले. पण नंतर कोरिओग्राफर सरोज खान यांच्याकडे शिकले. त्यांनी १९८६ च्या "इल्जाम" चित्रपटाने त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, परंतु १९९० चे दशक हे त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम वर्ष होते, ज्यामध्ये सलग अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले. हा त्यांच्या कारकिर्दीचा सुवर्णकाळ मानला जात असे..गोविंदाचे "हिरो नंबर 1", "साजन चले ससुराल", "राजा बाबू" आणि "कुली नंबर १" हे चित्रपट सुपरहिट झाले होते. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्याच्या यशस्वी कारकिर्दीत गोविंदा प्रत्येक चित्रपटासाठी १ कोटी मानधन घेत असे..2004 मध्ये गोविंदाने राजकारणात प्रवेश केला. ते काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले आणि उत्तर मुंबईतून निवडणूक जिंकले आणि त्यानंतर त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीला उतरती कळा लागली. गोविंदाने स्वतः कबूल केले की राजकारणात प्रवेश केल्यामुळे त्याने चित्रपटांपासून स्वतःला दूर केले आणि त्याच्या पक्षातील काही राजकारणी त्याचे शत्रू बनले..गोविंदाने असे देखील सांगितले की त्याचे चित्रपट राजकीय नेते रिलीज होउ देत नव्हते. गोविंदाचा शेवटचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट "पार्टनर" होता, ज्यामध्ये तो कतरिना कैफसोबत दिसला होता. या चित्रपटात सलमान खान आणि लारा दत्ता देखील होते. त्यानंतर गोविंदाने अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले, परंतु त्यापैकी एकही चित्रपट यशस्वी झाला नाही.