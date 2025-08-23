कोट्यवधींचा मालक असलेला गोविंदा सुनीतासोबत घटस्फोट झाल्यास किती देणार पोटगी? वेगळं होण्याचं नक्की कारण काय?

सुनिता आहुजाने गोविंदावर फसवणूक, मानसिक छळ आणि दुसऱ्या नात्याचे आरोप केलेत.गोविंदाला कोर्टात हजर न राहिल्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.घटस्फोट झाल्यास त्याला कोटींच्या पोटगीची शक्यता आहे, संपत्ती 170 कोटींची आहे..बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनिता आहुजा यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगत होता. त्यात आता एका वृत्तानुसार गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा हिने वांद्रे कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केलाय. सुनिताने अनेक कलमाद्वारे गोविंदावर आरोप केलेत. फसवणूक, दुसऱ्या मुलीशी प्रेमसंबंध, मानसिक छळ हे कारणं तिने दिलेत. .माहितीनुसार गोविंदाला समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु कोर्टात हजर न राहिल्याने त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. माहितीनुसार सुनीता कारवाईवेळी उपस्थित होत्या. मात्र आता प्रत्यक्षात जर गोविंदाने संसार मोडलाच तर त्याला किती रुपये मोजावे लागतील जाणून घेऊया....टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार गोविंदाकडे 170 कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याची माहिती आहे. तसंच त्याचं जुहूमध्ये जल दर्शन नावाचा मोठा बंगला देखील आहे. त्याची किंमत जवळपास 16 कोटी आहे. तसंच कोलकत्ता, लखनऊमध्ये त्याचे फ्लॅट फार्महाऊस आहेत..जर सुनिता आणि गोविंदा यांच घटस्फोट झाला तर गोविंदाला सुनिताला पोटगी द्यावी लागेल. जसं पतीचं उत्पन्न किती आहे. त्यावर पोटगी अवलंबून असते. शिवाय मुलांची आणि कुटुंबाची जबाबदारी यावर देखील पोटगी अवलंबून असते. गोविंदाकडे 170 कोटींची संपत्ती असल्यानं त्यातील मोठा भाग सुनिताकडे जाण्याची शक्यता आहे. ती रक्कम कोटीमध्ये असण्याची सुद्धा शक्यता आहे..FAQs.गोविंदा आणि सुनिता आहुजाचा घटस्फोट का झाला आहे?सुनिताने फसवणूक, मानसिक छळ व दुसऱ्या नात्याचे आरोप केले आहेत..घटस्फोट प्रकरणात कोर्टात कोण उपस्थित होता?सुनिता उपस्थित होती; गोविंदा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आले आहेत..गोविंदाची संपत्ती किती आहे?170 कोटींची संपत्ती असून बंगला, फ्लॅट्स व फार्महाऊस समाविष्ट आहे..घटस्फोट झाल्यास पोटगी किती येऊ शकते?उत्पन्न, मुलं आणि कुटुंबाची जबाबदारी पाहून कोटींच्या रकमेपर्यंत पोटगी मिळू शकते..'मी मरता मरता वाचले' प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याच्या पत्नीने सांगितला अनुभव, म्हणाली...'डॉक्टर माझ्या छातीवर दाब देऊन उठवत होते आणि....'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.