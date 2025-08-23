Premier

कोट्यवधींचा मालक असलेला गोविंदा सुनीतासोबत घटस्फोट झाल्यास किती देणार पोटगी? वेगळं होण्याचं नक्की कारण काय?

Govinda’s Wife Sunita Ahuja Files Divorce, Alleges Fraud and Mental Harassment: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि पत्नी सुनिता आहुजाच्या घटस्फोटाची बातमी चर्चेत आहे. सुनिताने फसवणूक, मानसिक छळ आणि दुसऱ्या नात्याचे आरोप केले आहेत.
सुनिता आहुजाने गोविंदावर फसवणूक, मानसिक छळ आणि दुसऱ्या नात्याचे आरोप केलेत.

गोविंदाला कोर्टात हजर न राहिल्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

घटस्फोट झाल्यास त्याला कोटींच्या पोटगीची शक्यता आहे, संपत्ती 170 कोटींची आहे.

