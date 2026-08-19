गोविंदा खरंच पत्नीसोबत घटस्फोट घेणार? सुनीता पोहोचली फॅमिली कोर्टात, VIRAL VIDEO

SUNITA AHUJA SPOTTED OUTSIDE FAMILY COURT WITH SON: गेल्या अनेक दिवसांपासून गोविंदा आणि पत्नी सुनीता आहुजा यांच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल अनेक चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. सुनीता आहुजाने गोविंदावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या व्लॉगमध्ये गोविंदाचे एका अभिनेत्रीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचं तिने म्हटलं होतं. अनेक मुलाखतींमध्ये तिने गोविंदाबाबत खुलासे केले होते. दरम्यान या सगळ्यात गोविंदा एका अभिनेत्रीसोबत एअरपोर्टवर स्पॉट झाल्यानं चर्चेला अधिकच उधाण आलं. .दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सुनीता आहुजा मुंबईच्या फॅमिली कोर्टाबाहेर दिसली. यावेळी तिच्यासोबत तिचा मुलगा यशवर्धन सु्द्धा होता. व्हिडिओमध्ये दोघेही कोर्टाच्या बाहेर येताना दिसत आहे. तसंच दोघेही काहीसे नर्व्हस झाल्याचही पहायला मिळतय. सुनीता आता कोर्टात नेमकं कोणत्या कारणासाठी आली होती, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. परंतु या व्हिडिओनंतर गोविंदाच्या घटस्फोटाबाबत चर्चा अधिकच रंगत आहेत..काही दिवसांपूर्वी गोविंदा राणी स्वर्णकर हिच्यासोबत एअरपोर्टवर दिसला होता. त्यानंतर ती त्याची गर्लफ्रेंड असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. या चर्चांवर सुनिता आहुजाने सुद्धा प्रतिक्रिया दिली होती. तिने त्याला 'शुगर डॅडी' म्हटलं होतं. तसंच 'मुलीच्या वयाच्या मुलीसोबत फिरताना लाज वाटली पाहिजे' अशी प्रतिक्रियाही तिने दिली होती. .सुनीताच्या या वक्तव्यामुळे दोघांच्या नात्यात खरंच दुरावा आल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. त्यात आता मुलासोबत सुनीता कोर्टाबाहेर दिसल्यानं नेटकऱ्यांमध्ये गोविंदाबाबत अधिकच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. परंतु घटस्फोटाबाबत दोघांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही..दरम्यान गोविंदाबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने १९८७ रोजी सुनीता आहुजासोबत लग्न केलं होतं. २०२६ मध्ये त्यांच्या लग्नाला ३९ वर्ष पुर्ण झाली आहे. त्याने टीना आणि यशवर्धन अशी दोन मुलं सुद्धा आहे. पंरतु गेल्या काही वर्षांपासून गोविंदा कुटुंबापासून वेगळं राहत होता. .इमरान हाश्मीकडून पत्नी प्रत्येक किसिंग सीनच्या बदल्यात घेते ‘हे’ गिफ्ट, काय करते परवीन शाहानी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.