“त्याची मती भ्रष्ट झालीय”, गोविंदाच्या अफेअरच्या चर्चांवर सुनीता आहुजांचा संताप, म्हणाल्या...त्याने काही केलं तरी...'

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याची चर्चा सुरु असताना पत्नी सुनिता आहुजा यांनी कोमल नावाच्या मुलीचं नाव घेतलं होतं. दरम्यान अशातच आता गोविंदा एअरपोर्टवर कोमलसोबत स्पॉट झाल्यानंतर चर्चांना वेग आलाय. त्यात दोघांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .गोविंदाने नुकतीच एएनआयला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने अनेक किस्से, अभिनय आणि रिलेशनशिपसंदर्भात आरोप याबद्दल भाष्य केलय. यावेळी त्याने अफेअर्सबाबत बोलताना 'तुम्ही मिठाईच्या दुकानात राहत असून भुकेले बाहेर पडलात तर त्यापेक्षा वाईट गोष्ट काय असेल?' असं म्हटलं होतं. त्यात आता एअरपोर्टवर गोविंदा आणि कोमलला एकत्र असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सुनिता आहुजा यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. .सुनीता आहुजा म्हणाल्या की, 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी ही म्हण ऐकली असेल ना? त्याची मती भ्रष्ट झालीय. त्यामुळे तो हे असलं वाईट वागतोय.' यानंतर पापाराझींनी गोविंदाला चिटर नंबर १ म्हटलं जातं सांगितल्यावर सुनीता म्हणाल्या की, 'याचं उत्तर गोविंदाच्या चाहत्यांना विचारा. ते मला सतत ट्रोल करत असतात. त्याने काही केलं तरी मला काहीच फरक पडत नाही.'.गोविंदाने देखील मुलाखतीत अफेअर्सच्या चर्चांबाबत प्रतिक्रिया दिलीय. तो म्हणाला की, 'मी वयाच्या ३४ वर्षांपर्यंत इतका साधा, सरळ निरागस होतो की, मला माझीच लाज वाटते.' तसंच अफेअर्सबाबत बोलताना म्हणाला की, 'तुम्ही मिठाईच्या दुकानात राहत असून भुकेले बाहेर पडलात तर त्यापेक्षा वाईट गोष्ट काय असेल?' .Ajay Devgn: सिंघम आता ‘क्राईम पेट्रोल’मध्ये! अजय देवगणने १५ भागांचं शूटिंगही केलं; अनुप सोनींची जागा घेणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.