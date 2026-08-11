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“त्याची मती भ्रष्ट झालीय”, गोविंदाच्या अफेअरच्या चर्चांवर सुनीता आहुजांचा संताप, म्हणाल्या...त्याने काही केलं तरी...'

GOVINDA KOMAL AIRPORT VIRAL VIDEO SUNITA AHUJA REACTION: गोविंदाच्या अफेअरच्या चर्चांवर सुनीता आहुजा यांनी प्रतिक्रिया देत त्याच्या वागण्यावर नाराजी व्यक्त केली.
VIRAL VIDEO

GOVINDA KOMAL AIRPORT VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याची चर्चा सुरु असताना पत्नी सुनिता आहुजा यांनी कोमल नावाच्या मुलीचं नाव घेतलं होतं. दरम्यान अशातच आता गोविंदा एअरपोर्टवर कोमलसोबत स्पॉट झाल्यानंतर चर्चांना वेग आलाय. त्यात दोघांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

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