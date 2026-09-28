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गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्यातील वाद संपला? गर्लफ्रेंडला सोडून पुन्हा पत्नीकडे, नेमकं काय घडलं?

GOVINDA AND SUNITA AHUJA SPOTTED HOLDING HANDS AT AIRPORT AMID RELATIONSHIP RUMOURS:गोविंदा आणि सुनीता आहुजा विमानतळावर हातात हात घालून पापाराझींना पोज देताना दिसले. कोमल राणीच्या चर्चांदरम्यान त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Govinda

Govinda

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

GOVINDA AND SUNITA AHUJA POSE FOR PAPARAZZI AMID SPECULATION ABOUT THEIR MARRIAGE: गेल्या अनेक दिवसांपासून बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा याची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. एअरपोर्टवर कोमल राणी स्वर्णकारसोबत एकत्र दिसल्यानंतर त्याच्या अफेरच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. त्यातच तो काही दिवसांपूर्वी लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी गेला होता. तिथे देखील कोमल त्याच्यासोबत होती. त्यामुळे चर्चांना अधिकच जोर आला, आणि सुनीत आणि गोविंदामध्ये काहीतरी बिनसलं असल्याचं नेटकरी म्हणू लागले..

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