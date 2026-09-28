गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्यातील वाद संपला? गर्लफ्रेंडला सोडून पुन्हा पत्नीकडे, नेमकं काय घडलं?

GOVINDA AND SUNITA AHUJA POSE FOR PAPARAZZI AMID SPECULATION ABOUT THEIR MARRIAGE: गेल्या अनेक दिवसांपासून बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा याची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. एअरपोर्टवर कोमल राणी स्वर्णकारसोबत एकत्र दिसल्यानंतर त्याच्या अफेरच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. त्यातच तो काही दिवसांपूर्वी लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी गेला होता. तिथे देखील कोमल त्याच्यासोबत होती. त्यामुळे चर्चांना अधिकच जोर आला, आणि सुनीत आणि गोविंदामध्ये काहीतरी बिनसलं असल्याचं नेटकरी म्हणू लागले.. .दरम्यान आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी सुनीता- गोविंदा पुन्हा एकत्र आल्याचं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नक्की काय घडलं? जाणून घेऊया....एक विमानतळावरील या व्हिडिओमध्ये सुनीता आहुजा आणि गोविंदा एकत्र दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये गोविंदाने पांढर्या रंगाचा शर्ट घातलाय तर सुनीताने पेस्टल रंगाचा शर्ट त्यावर प्रिंटेट जीन्स घातलीय. दोघेही हातात हात घालून उभे राहून पापाराझींना पोज देताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी ते दोघे पुन्हा एकत्र आल्याचं म्हटलय. अनेकांनी कमेंट्स करत दोघांचं कौतूक सुद्धा केलाय. एका युजरने लिहलं की, 'हिच जोडी नंबर १ आहे' तर दुसऱ्यांनी लिहलं की, 'भांडणं झाली तरी एकत्र राहणं गरजेचं असतं. त्यांच्यामध्ये भांडणं का होत आहेत' असा सवाल देखील नेटकऱ्यांनी विचारलाय. .दरम्यान गोविंदाने कोमलसोबत असण्याचं कारण सुद्धा लालबाग राजच्या दर्शनानंतर सांगितलं होतं. 'जेव्हा मी कोणता सिनेमा करतो आणि मंदिरात जाऊन दर्शन घेतो तेव्हा तो सिनेमा सुपरहिट ठरतो.' करिश्मा कपूरसोबत सुद्धा मी मंदिरात गेलो होतो तसंच आता रुपा सिनेमा लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे प्रार्थना करण्यासाठी आम्ही दोघे सोबत लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी आलो होतो. ' असं त्याने म्हटलय. .अमेरिकेत अश्विनी भावेंच्या घरी पोहोचला बॉलिवूडचा ‘हा’ अभिनेता, जंगी स्वागत, एकत्र जेवण अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.