आम्ही नाचून आलोय... जेव्हा गोविंदाने मान्य केलेलं दाऊदच्या कार्यक्रमात नाचल्याचं सत्य; कारवाई का झाली नाही? IPS ने सांगितलं कारण

UNDERWORLD CONNECTION WITH GOVINDA: १९९०च्या दशकात गॅंगस्टर्सची इतकी दहशत होती की त्यांना नकार देण्याची कुणाचीही हिंमत नसायची.
१९९० चं दशक हे हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी एका मोठ्या उलथापालथीपेक्षा कमी नव्हतं. बॉलीवूडवर पूर्णपणे अंडरवर्ल्डचा ताबा होता आणि त्यांची पकड निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांवर अधिक मजबूत होत होती. दाऊद इब्राहिम, अबू सालेम आणि त्यांच्यासारख्या लोकांच्या इशाऱ्यांवरच हे कलाकार नाचत होते. १९९० च्या दशकात राम गोपाल वर्मा यांच्यासारख्या चित्रपट निर्मात्यांनी अंडरवर्ल्डवर आधारित चित्रपट बनवायला सुरुवात केली आणि 'सत्या' आणि 'कंपनी' यांसारख्या चित्रपटांना ओळख मिळाली. मात्र, त्या काळातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटांमध्येही अंडरवर्ल्डनेच पैसे लावले होते.

