आम्ही नाचून आलोय... जेव्हा गोविंदाने मान्य केलेलं दाऊदच्या कार्यक्रमात नाचल्याचं सत्य; कारवाई का झाली नाही? IPS ने सांगितलं कारण

१९९० चं दशक हे हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी एका मोठ्या उलथापालथीपेक्षा कमी नव्हतं. बॉलीवूडवर पूर्णपणे अंडरवर्ल्डचा ताबा होता आणि त्यांची पकड निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांवर अधिक मजबूत होत होती. दाऊद इब्राहिम, अबू सालेम आणि त्यांच्यासारख्या लोकांच्या इशाऱ्यांवरच हे कलाकार नाचत होते. १९९० च्या दशकात राम गोपाल वर्मा यांच्यासारख्या चित्रपट निर्मात्यांनी अंडरवर्ल्डवर आधारित चित्रपट बनवायला सुरुवात केली आणि 'सत्या' आणि 'कंपनी' यांसारख्या चित्रपटांना ओळख मिळाली. मात्र, त्या काळातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटांमध्येही अंडरवर्ल्डनेच पैसे लावले होते..गँगस्टर्सची प्रतिमा सुधारण्यासाठी चित्रपट एएनआयशी बोलताना, डी. शिवानंदन, जे मुंबईत संयुक्त पोलीस आयुक्त (IPS)गुन्हे शाखेत होते, त्यांनी सांगितलं की, 'सत्या', 'कंपनी', 'डॅडी', 'शूटआउट ॲट वडाळा', 'शूटआउट ॲट लोखंडवाला' यांसारखे चित्रपट गँगस्टर्सची प्रतिमा सुधारण्यासाठी बनवले गेले होते. ते म्हणाले, "या सर्व चित्रपटांना त्याच लोकांनी फंडिंग केली होती." विशेष म्हणजे, राम गोपाल वर्मा यांच्या 'कंपनी' चित्रपटातील मोहनलाल यांची भूमिका डी. शिवानंदन यांच्यावर आधारित होती. इतकंच नाही तर, १९७० च्या दशकातले 'दीवार' आणि 'मुकद्दर का सिकंदर' यांसारखे चित्रपटही अंडरवर्ल्डनेच बनवले होते, असा दावा शिवानंदन यांनी केला..दाऊदच्या इशाऱ्यावर नाचणारे कलाकार १९९० च्या दशकाविषयी बोलताना शिवानंदन म्हणाले, अंडरवर्ल्डचा चित्रपटांच्या फंडिंगमध्ये मोठा सहभाग असल्याने, त्यांचं प्रत्येक गोष्टीवर पूर्ण नियंत्रण होतं. ते म्हणाले, "दाऊद इब्राहिम कोणत्याही सिने-अभिनेत्रीला दुबईला बोलावू शकत होता आणि तिला बक्षीस देऊन परत पाठवू शकत होता." त्यांनी आठवण सांगत म्हटलं की, एकदा त्यांनी एका टॉप ॲक्टरला ८३ संगीतकार आणि कलाकारांसह पाहिलं होतं, जो दाऊद इब्राहिमच्या मुलीसाठी एक कार्यक्रम करण्यासाठी दुबईला गेला होता. "मी त्यांना एकाच विमानातून जाताना आणि परत येताना पाहिलं होतं.' .गोविंदाने दिलेली कबुली शिवानंदन यांनी सांगितलं की, त्या वेळी कलाकार इतके दहशतीखाली होते की ते त्यांना नकार देऊ शकत नव्हते आणि पोलिसांकडे त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतही साधन नव्हतं. ते म्हणाले, "त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय नव्हता आणि आमच्याकडे त्यांच्या संरक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. आम्ही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही." त्यांनी अभिनेता गोविंदाचीही आठवण सांगितली, जेव्हा त्याने सगळं स्वीकार केलेलं. तो म्हणालेला, "आम्ही काय करणार? जाऊन नाचून आलोय." पण त्याच्यावर कारवाई कशी करणार? निर्माते जीवघेण्या भीतीखाली होते आणि त्यांना वाटत होतं की आपली कधीही हत्या होऊ शकते. .त्यांनी गुलशन कुमार यांच्या हत्येची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, "टी-सीरीजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांची दिवसाढवळ्या रस्त्यावर हत्या करण्यात आली होती आणि त्यामागे अंडरवर्ल्डच होते." शिवानंदन यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या वेळी कलाकारांना अंडरवर्ल्डकडून पैसे घ्यावे लागत, जे ६०-८० टक्के व्याजदराने कर्ज देत असत. ते म्हणाले, "जर त्यांनी (स्टार्सनी) पैसे घेतले नाहीत, तर डिफॉल्टरमध्ये जायचे आणि त्यांना नंतर वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास दिला जायचा. आम्ही केलेल्या कारवाईमुळे हे चित्र बदललं. नंतर इतर ठिकाणाहून पैसे येऊ लागले.'