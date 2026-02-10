तुझं खरंच कुठे अफेअर सुरू आहे का? पत्रकाराने प्रश्न विचारताच गोविंदा म्हणाला, 'हे म्हातारपणीचं प्रेम...

बॉलिवूडचा हिरो नं १ म्हणवला जाणारा लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा याने आपल्या करिअरमध्ये अनेक उत्तम चित्रपटात काम केलं. आज तो सिनेसृष्टीपासून दूर असला तरी तो कायम चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतो. गेल्या काही महिन्यांपासून गोविंदा एका ३० वर्षीय अभिनेत्रीला डेट करत असल्याचं सांगितलं जातंय. त्याची पत्नी सुनीता आहुजा हिनेच अभिनेत्यावर आरोप केलेत. अशात आता गोविंदानेही पहिल्यांदाच या प्रकरणावर मौन सोडलं आहे. त्याने पत्नीच्या आरोपांवर उत्तर दिलंय. .हे म्हातारपणीचं प्रेम म्हणायला हवंगोविंदाने नुकतीच एएनआयला मुलाखत दिली. यात बोलताना गोविंदा म्हणाला, '"माझ्यावर असे आरोप आधीही केले गेले आहेत. सुरुवातीला मुलींना नुसता स्पर्श करायलाही माझे हात थरथर कापायचे तेव्हाही माझ्यावर असे आरोप झाले. जी व्यक्ती आरोप लावतीये ती माझं लहानपणीचं प्रेम आहे. मी प्रेमात कायमच कमनशिबी राहिलो. (हसतच) तरुणपणीचं प्रेमही मला सोडून गेलं. आता जर कोणाला असं वाटतंय की मी कोणाच्या प्रेमात आहे तर हे म्हातारपणीचं प्रेम म्हणायला हवं. बैलाला जेव्हा अनेक वर्ष शेतीच्या कामात जुंपलं जातं आणि नंतर जेव्हा त्याच्याकडून काम होत नाही असं लोकांना वाटतं तेव्हा त्या कत्तलखान्यात पाठवलं जातं. तसंच हे आहे...काय फरक पडतो? ".मी माफी मागतो...तो पुढे म्हणाला, "मी चार चार सुपरस्टार, मिस युनिव्हर्स सोबतही काम केलं त्यांच्याकडेही मी कधी तशा नजरेने पाहिलं नाही. माझी एकही हिरोईन माझ्याबद्दल तक्रार करणार नाही. मी कोणाला अपशब्दही बोललो नाही. माझी आईही अभिनेत्री होती. मी कधीच कोणत्या अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन केलेलं नाही. अशात माझी पत्नीच माझं नाव घेऊन आरोप करत आहे हे सगळं चांगलं वाटत नाही. मी माफी मागतो...कारण मला अजूनही काम करायचं आहे. ज्या नवीन अभिनेत्री आहेत त्या हे आरोप ऐकून घाबरुन जायला नको. माझ्या प्रोडक्शनसोबत कोणी कामच करणार नाही. मी जे काही आहे ते चाहत्यांमुळे आहे. भविष्यातही मला काम करायचं आहे.' गोविंदा गेली कित्येक वर्ष मोठ्या पडद्यापासून दूर आहे. .त्यांनी माझं उघडउघड शोषण केलं... अरुणा इराणी यांचे मेहमूद यांच्यावर धक्कादायक आरोप; म्हणाल्या, 'माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.