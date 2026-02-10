Premier

तुझं खरंच कुठे अफेअर सुरू आहे का? पत्रकाराने प्रश्न विचारताच गोविंदा म्हणाला, 'हे म्हातारपणीचं प्रेम...

ACTOR GOVINDA ANSWERED ON WIFE'S AFFAIR ALLEGATION: पत्नी सुनीताने केलेल्या आरोपांवर अभिनेता गोविंदा याने पहिल्यांदाच उत्तर दिलंय. त्याचं कुठे अफेअर आहे का असा प्रश्न त्याला विचारण्यात आला होता.
GOVINDA REPLY ON AFFAIR RUMOURS

बॉलिवूडचा हिरो नं १ म्हणवला जाणारा लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा याने आपल्या करिअरमध्ये अनेक उत्तम चित्रपटात काम केलं. आज तो सिनेसृष्टीपासून दूर असला तरी तो कायम चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतो. गेल्या काही महिन्यांपासून गोविंदा एका ३० वर्षीय अभिनेत्रीला डेट करत असल्याचं सांगितलं जातंय. त्याची पत्नी सुनीता आहुजा हिनेच अभिनेत्यावर आरोप केलेत. अशात आता गोविंदानेही पहिल्यांदाच या प्रकरणावर मौन सोडलं आहे. त्याने पत्नीच्या आरोपांवर उत्तर दिलंय.

