'गोविंदाचे अनेक अफेअर्स होते'; पत्नी सुनीताचा मोठा खुलासा, म्हणाली... 'सहन करावंच लागतं'

SUNITA AHUJA SAYS LOVE REQUIRES PATIENCE AFTER GOVINDA AFFAIR SPECULATION: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांची गेल्या काही दिवसांपासून बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अशातच सुनीता आहुजा यांनी लॉक अप २ या रिअॅलिटी शोमध्ये हजेरी लावली होती. या शोमध्ये तिने तिच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत अनेक खुलासे केलेत. विशेष म्हणजे तिने तिच्या अनेक अफेअर्सच्या चर्चांवरही स्पष्ट भाष्य केलय. .जेव्हा शोमध्ये सूत्रसंचालक फराह खान आणि रितेश देशमुख यांच्याशी संवाद साधताना सुनीता आहुजा म्हणाली की, 'तुम्ही जेव्हा एखाद्यावर खरं प्रेम करता, तेव्हा नात्यात येणाऱ्या अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागतात. चीची म्हणजे गोविंदा याच्या आयुष्यात सुद्धा अनेक अफेअर्स असल्याच्या चर्चा झाल्या. कलाकारांच्या आयुष्यात या गोष्टी घडतच असतात. पंरतु इतकी वर्ष मी ज्या पद्धतीनं त्यांची साथ दिली. त्यानुसार पुढच्या जन्मी मी त्याच्या मुलगा होण्यासाठी पात्र ठरेल.' असं तिने म्हटलय. .यावेळी तिने नात्यात तिसरी व्यक्तीच्या येण्याबाबत मतही व्यक्त केलय. ती म्हणाली, 'जोपर्यंत पती-पत्नी एकत्र असतात. तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत असतं. परंतु जेव्हा नात्यात तिसरी व्यक्ती येते. तेव्हा अनेक गोष्टी बदलतात आणि नातं बिघडू शकतं.' असं ती म्हणाली..यावेळी तिने हे ही सांगितलं की, 'मी कधीही खोटं बोलत नाही. स्वत:च्या अनुभवाबद्दल नेहमी प्रामाणिक बोलत असते. त्यामुळे माझ्याशी कोणी चुकीचं वागू याची गोविंदाला फार काळजी वाटत असते' असही ती म्हणाली..गुलाबी साडी ते बॉलिवूड! संजू राठोडच्या गाण्याने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.