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'गोविंदाचे अनेक अफेअर्स होते'; पत्नी सुनीताचा मोठा खुलासा, म्हणाली... 'सहन करावंच लागतं'

GOVINDA'S WIFE TALKS ABOUT THIRD PERSON IN MARRIAGE ON LOCK UPP 2: 'लॉक अप २'मध्ये सुनीता आहुजाने गोविंदाच्या कथित अफेअर्सच्या चर्चांवर, वैवाहिक आयुष्यावर आणि नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीच्या प्रवेशामुळे होणाऱ्या बदलांवर स्पष्ट भूमिका मांडली.
GOVINDA'S WIFE TALKS ABOUT THIRD PERSON

GOVINDA'S WIFE TALKS ABOUT THIRD PERSON

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUNITA AHUJA SAYS LOVE REQUIRES PATIENCE AFTER GOVINDA AFFAIR SPECULATION: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांची गेल्या काही दिवसांपासून बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अशातच सुनीता आहुजा यांनी लॉक अप २ या रिअॅलिटी शोमध्ये हजेरी लावली होती. या शोमध्ये तिने तिच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत अनेक खुलासे केलेत. विशेष म्हणजे तिने तिच्या अनेक अफेअर्सच्या चर्चांवरही स्पष्ट भाष्य केलय.

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