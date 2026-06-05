Premier

डॉ. प्रभात यांचे पुनरागमन! ‘ग्राम चिकित्सालय’ सीझन 2 या तारखेला होणार रिलीज

Gram Chikitsalay Season 2 Release Date Announced : प्राईम व्हिडीओवरील ग्राम चिकित्सालय सीझन 2 ची घोषणा नुकतीच करण्यात आली असून रिलीज डेटही जाहीर करण्यात आली. जाणून घेऊया नव्या सीझनविषयी.
Gram Chikitsalay Season 2 Release Date Announced

Gram Chikitsalay Season 2 Release Date Announced

esakal

kimaya narayan
Updated on

News : भारतातील सर्वात आवडत्या मनोरंजाचे ठिकाण असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आज त्याच्या प्राइम ओरिजिनल मालिकेच्या ग्राम चिकित्सालयच्या बहुप्रतिक्षित दुसऱ्या सीझनचा वर्ल्ड प्रीमियर 23 जून रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले. ललितम तिवारी दिग्दर्शित आणि वैभव सुमन तसेच श्रेया श्रीवास्तव लिखित 'ग्राम चिकित्सालय’ या कलाकृतीची निर्मिती ‘द वायरल फीवर’ने केली आहे. भाथकंडी या काल्पनिक खेड्यावर आधारित, हृदयस्पर्शी विनोदी नाटक ग्रामीण भारतातील आरोग्यसेवेच्या कठोर वास्तवाचा शोध घेत आहे, ज्यात ग्रामीण जीवनातील लवचिकता, उबदारपणा आणि इरसालपणा कैद करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Web Series
Entertainment news
Entertainment Field