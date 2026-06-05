डॉ. प्रभात यांचे पुनरागमन! ‘ग्राम चिकित्सालय’ सीझन 2 या तारखेला होणार रिलीज

News : भारतातील सर्वात आवडत्या मनोरंजाचे ठिकाण असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आज त्याच्या प्राइम ओरिजिनल मालिकेच्या ग्राम चिकित्सालयच्या बहुप्रतिक्षित दुसऱ्या सीझनचा वर्ल्ड प्रीमियर 23 जून रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले. ललितम तिवारी दिग्दर्शित आणि वैभव सुमन तसेच श्रेया श्रीवास्तव लिखित 'ग्राम चिकित्सालय’ या कलाकृतीची निर्मिती ‘द वायरल फीवर’ने केली आहे. भाथकंडी या काल्पनिक खेड्यावर आधारित, हृदयस्पर्शी विनोदी नाटक ग्रामीण भारतातील आरोग्यसेवेच्या कठोर वास्तवाचा शोध घेत आहे, ज्यात ग्रामीण जीवनातील लवचिकता, उबदारपणा आणि इरसालपणा कैद करण्यात आले आहेत..अमोल पराशर , आकाश मखिजा , आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर, आणि गरिमा विक्रांत सिंग हेच चेहरे मुख्य भूमिकांत पुन्हा दिसणार असून दिनेश लाल यादव देखील झळकणार आहे. नवीन सीझनचा प्रीमियर 23 जून 2026 रोजी संपूर्ण भारत तसेच जगभरातील 240 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये हिंदीमध्ये केवळ प्राइम व्हिडिओवर होईल..पहिला सीझन जिथे समाप्त झाला तिथून सुरुवात करून, सर्वात नवीन भागात डॉ. प्रभात (अमोल पराशरने साकारलेला) भाथकंडी येथील संघर्षशील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचे त्याचे ध्येय सुरू ठेवतो. गावकऱ्यांचा संशय असूनही तो हळूहळू त्यांचा विश्वास संपादन करत असताना, प्रत्येक टप्प्यावर नवीन आव्हाने समोर येत राहतात. ग्रामीण आरोग्य सेवा केंद्र चालवण्यासाठी केवळ वैद्यकीय ज्ञानापेक्षा बरेच काही आवश्यक आहे हे डॉ. प्रभात यांना कळून चुकते म्हणून ही कथा आदर्शवाद आणि वास्तव यांच्यातील संघर्षाचा सखोल अभ्यास मांडते..“प्रेक्षकांची आवड प्रगल्भ होत आहे, तसतशी केवळ अस्सल शहरी कथांसाठीच नव्हे तर ग्रामीण भारतातील कथांसाठीही वाढती भूक आपण पाहत आहोत. 'ग्राम चिकित्सालय' ने आपल्या जीवनावरील कथा आणि भावनिक प्रतिध्वनित संकल्पनांद्वारे हा कल प्रतिबिंबित केला. पहिल्या सीझनला मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादानंतर, भावना, वास्तववाद आणि सामाजिक भाष्य यांचे मिश्रण असलेल्या या ग्रामीण विनोदी नाटकाचा पुढचा प्रवास प्रेक्षकांना दाखवण्यात आम्हाला आनंद होत आहे”, असे प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे डायरेक्टर आणि हेड ऑफ कंटेंट लायसनिंग मनीष मेघानी म्हणाले, “ही मालिका 'द वायरल फीवर' सोबतच्या आमच्या दीर्घकालीन संबंधातील आणखी एक महत्त्वाचा अध्याय आहे, ज्यांच्याबरोबर आम्ही सांस्कृतिकदृष्ट्या रुजलेल्या आणि भावनिकदृष्ट्या आकर्षक कथा आणण्याचा दृष्टीकोन सामायिक करतो ज्या सर्व भाषा आणि भौगोलिक प्रेक्षकांशी जोडल्या जातात.”.या मालिकेचे दिग्दर्शक ललितम तिवारी म्हणाले, “ग्राम चिकित्सालय सीझन दोनसह, आमच्यासाठी ग्रामीण विनोदी नाटकापेक्षा खूप अधिक निराळी कथा पुढे चालू ठेवण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. पहिल्या सीझनपासून, ग्रामीण जीवन त्याच्या सर्व वास्तवांमध्ये प्रामाणिकपणे कैद करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. सूक्ष्म आणि संबंधित पात्रांद्वारे जिवंत केलेल्या ग्रामीण जीवनाला परिभाषित करणारी आरोग्यसेवा, विचित्रता, सखोल सामुदायिक बंध आणि लवचिकता प्रदान करण्याची आव्हाने दर्शवून नवीन सीझन त्या दृष्टिकोनावर आधारित आहे.”.जेवणापासून भेटवस्तूंपर्यंत... प्राजक्ता गायकवाडच्या माहेरच्यांनी असं केलं जावयाचं धोंडेजेवण, म्हणते- कटाच्या आमटीनेच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.