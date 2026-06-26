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'गुलाबी साडी'वर रितेश देशमुख आणि अजय देवगणची भन्नाट जुगलबंदी; Viral Video

SANJU RATHOD GULABI SADI NEW VERSION FOR DHAMAAL 4: संजू राठोड यांचं सुपरहिट 'गुलाबी साडी' गाणं आता 'धमाल ४' चित्रपटासाठी नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या नव्या आवृत्तीमध्ये अजय देवगण, रितेश देशमुख, ईशा गुप्ता आणि अंजली आनंद यांची धमाल झलक पाहायला मिळते.
SANJU RATHOD GULABI SADI

SANJU RATHOD GULABI SADI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AJAY DEVGN AND RITEISH DESHMUKH DANCE TO GULABI SADI: संजू राठोड यांचं गुलाबी साडी हे गाण्यानं प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावलं. या गाण्याचे अनेक रिल, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा त्यांच्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत गाण्यावर ठेका धरला. दरम्यान आता 'गुलाबी साडी' या गाण्यावर रितेश देशमुख आणि अजय देवगणची भन्नाट जुगलबंदी पहायला मिळणार आहे. याचं नवीन व्हर्जन नुकतच प्रदर्शित झालय.

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