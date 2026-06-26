'गुलाबी साडी'वर रितेश देशमुख आणि अजय देवगणची भन्नाट जुगलबंदी; Viral Video

AJAY DEVGN AND RITEISH DESHMUKH DANCE TO GULABI SADI: संजू राठोड यांचं गुलाबी साडी हे गाण्यानं प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावलं. या गाण्याचे अनेक रिल, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा त्यांच्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत गाण्यावर ठेका धरला. दरम्यान आता 'गुलाबी साडी' या गाण्यावर रितेश देशमुख आणि अजय देवगणची भन्नाट जुगलबंदी पहायला मिळणार आहे. याचं नवीन व्हर्जन नुकतच प्रदर्शित झालय. .संजू राठोडच्या सोशल मीडियावर गाजलेल्या मराठी पॉप गाणं गुलाबी साडी आता नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. हे गाणं रिलीज होताच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलय. अनेक नेटकरी या गाण्यावर रील करताना पहायला मिळताय. 'धमाल ४'साठी या गाण्याला साडी या नावानं नव्यानं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. .दरम्यान या नवीन गाण्याच्या आवृत्तीचं संगीत संयोजन तनिष्क बागची यांनी केलंय, तर कुमार यांनी नवीन शब्द दिले आहेत. सध्या या गाण्याचं ऑडिओ ट्रेक उपलब्ध असून २७ जून रोजी या गाण्याचा व्हिडिओ प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .संजू राठोडनं या गाण्याचा टीझर शेअर केला असून यामध्ये रितेशसह अज देवगण, ईशा गुप्ता, संजू राठोड, अंजली आनंद पहायला मिळताय. हा व्हिडिओ शेअर करत संजूनं कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'तुमचा गुलाबी रंग सोशल मीडिया फीडवर राज्य करण्यासाठी येतोय. तयार रहा.' सध्या सोशल मीडियावर या गाण्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .अभिनेत्री असल्याने सासूबाईंनी दिलेला नकार, मग कसं झालं लक्ष्मी निवासच्या जान्हवीचं लग्न, दिव्याने सांगितली हटके लव्हस्टोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.