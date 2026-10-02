रणवीर सिंहनंतर आणखी एका अभिनेत्याने केलं न्यूड फोटोशूट; अंगावर एकही कपडा नाही; फोटोची जोरदार चर्चा

बॉलिवूडमध्ये कधी कशाची चर्चा होईल सांगू शकत नाही. कोण कधी काय करेल याचा भरोसा नाही. काही वर्षांपूर्वी अभिनेता रणवीर सिंहने देखील असंच काहीतरी केलेलं ज्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्याने चक्क न्यूड फोटोशूट केलेलं. हे फोटोशूट प्रचंड व्हायरल झालेलं. या फोटोशूटमुळे त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलेलं. त्याच्यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेलंला. त्याचा परिणाम त्याच्या पुढील चित्रपटावरही झालेला. आता रणवीरच्या पावलावर पाऊल ठेवत आणखी एका अभिनेत्याने न्यूड फोटोशूट केलंय. .सोशल मीडियावर या अभिनेत्याचे फोटो व्हायरल होत आहेत. रणवीरने एका फोटोमध्ये इनर वेअर घातली होती. मात्र या अभिनेत्याने तर अंगावर एकही कपडा नसताना फोटोशूट केलंय. त्याच्या या बोल्ड अंदाजाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलीये. हा अभिनेता आहे गुरफतेह पीरजादा. त्याने एका मॅगझीनच्या कव्हर फोटोसाठी हे फोटोशूट केलंय. 'डर्टी मॅगझिन'च्या या फोटोशूटमध्ये तो जमिनीवर बसला आहे. त्याच्या अंगावर कपडे नाहीयेत आणि तो कॅमेराकडे पाहत पोझ देतोय. .गुरफतेहने 'लस्ट स्टोरीज 3' आणि 'कॉल मी बे' यांसारख्या वेब सीरिजमध्ये काम केलंय. त्याच्या अभिनयाचं कौतुकही करण्यात आलेलं. त्याच्या या फोटोशूटवर आता नेटकरी आणि कलाकार प्रतिक्रिया देत आहेत. त्याच्या या फोटोवर अभिनेता वरुण सूदने विचारलं 'स्टायलिंग कोणी केली आहे?' तर एका चाहत्याने त्याला कपड्यांचे डिटेल्स विचारलेत. अनेकांनी त्याच्या पोस्टवर मजेशीर कमेंट केले आहेत. तर काहींनी त्याला ट्रोल केलंय. .Drishyam 3 Twitter review: कसा आहे अजय, तब्बूचा 'दृश्यम ३: द कन्क्लूजन'? ट्विटरवर नेटकऱ्यांनी खरं खरं सांगितलं; म्हणतात-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.