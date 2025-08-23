‘हाफ सीए’ सीझन २: सीए बनायची स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची कहाणी आता ओटीटीवर; ट्रेलर प्रदर्शित

चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणाईच्या संघर्षाची कहाणी सांगणारी लोकप्रिय वेब सीरिज ‘हाफ सीए’चा दुसरा सीझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. अॅमेझॉनची मोफत व्हिडिओ स्ट्रीमिंग सेवा असलेल्या अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरने या बहुप्रतिक्षित सीझनचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित केला आहे. या ट्रेलरमध्ये, पहिल्या सीझनमध्ये आपण पाहिलेल्या आर्ची मेहता आणि नीरज गोयल यांच्या पुढच्या प्रवासाची झलक दिसते. पहिल्या सीझनच्या शेवटी, आर्चीची तीन वर्षांची आर्टिकलशिप सुरू झाली होती आणि नीरज गोयल सीएच्या अंतिम परीक्षेचा शेवटचा प्रयत्न करत होता. दुसरा सीझन याच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतो. .या सीझनमध्ये, आर्चीला तिची आर्टिकलशिप आणि अभ्यासाचा समतोल साधताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे, नीरजला सीएची अंतिम परीक्षा पास होण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो, कारण त्याचा भूतकाळ त्याच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण करतो. ही मालिका सीएच्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा, त्यागाचा आणि यशासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा प्रवास दाखवते. .कलाकार आणि टीम‘हाफ सीए’ सीझन २ मध्ये एहसास चन्ना, प्रीत कमानी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, ऐश्वर्या ओझा, अनमोल कजानी, आणि रोहन जोशी या कलाकारांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. ‘द व्हायरल फीवर’ (TVF) निर्मित या मालिकेचं दिग्दर्शन प्रतीश मेहता यांनी केलं आहे, तर ततसत पांडे, हरीश पेड्डिंती आणि खुशबू बैद यांनी याचं लेखन केलं आहे..या मालिकेतील आर्चीची भूमिका साकारणारी एहसास चन्ना म्हणाली, “सीझन १ माझ्यासाठी खूप खास आहे, कारण अनेक लोक आर्चीच्या प्रवासाशी जोडले गेले. या सीझनमध्ये आम्ही सीएच्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील ताणतणाव, दडपण आणि आत्म-शंकेचा प्रवास दाखवला आहे. हा सीझन त्यांना प्रेरणा देईल अशी आशा आहे.”नीरज गोयलच्या भूमिकेत दिसणारा ज्ञानेंद्र त्रिपाठी म्हणाला, “हा सीझन केवळ अभ्यासाबद्दल नाही, तर मैत्री, एकटेपणा आणि पुन्हा उभे राहण्यासाठी लागणाऱ्या हिंमतीबद्दल आहे. मला विश्वास आहे की हा सीझन अनेकांना आपलासा वाटेल.” ‘हाफ सीए’ सीझन २ २७ ऑगस्टपासून अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर आणि अन्य अनेक प्लॅटफॉर्मवर विनामूल्य उपलब्ध असेल..तेजश्रीचा हात पकडण्यापूर्वी सुबोध भावेने स्टेजवरच केली 'ती' गोष्ट; अभिनेत्रीही बघत बसली, व्हिडिओ होतोय व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.