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ना ऑडिशन, ना मोठी टीम! ‘हनुमान अंश’ची शूटिंग अशी व्हायची! गावोगावी फिरून माईकवर केली जायची घोषणा!

HANUMAN ANSH BTS VIDEO SHOWS DIRECTOR GATHERING VILLAGERS FOR SHOOTING: नीम करोली बाबा यांच्या जीवनावर आधारित ‘हनुमान अंश’च्या शूटिंगसाठी दिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी गावात फिरले. BTS व्हिडीओ व्हायरल.
HANUMAN ANSH BTS VIDEO

HANUMAN ANSH BTS VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NEEM KAROLI BABA FILM HANUMAN ANSH BEHIND THE SCENES SHOOTING VIDEO: प्रसिद्ध धार्मिक गुरु नीम करोली बाबा यांच्या जीवनावर आधारित 'हनुमान अंश' या सिनेमाची सध्या सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. कोणताही गाजावाजा न करता प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमानं सुरुवातीला कमी कमाई केली होती. पंरतु हळूहळू हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत असून त्यांची कमाई कोटींच्या घरात पोहचली आहे. दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर शुटिंगचे काही BTS व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.

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