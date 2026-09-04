ना ऑडिशन, ना मोठी टीम! ‘हनुमान अंश’ची शूटिंग अशी व्हायची! गावोगावी फिरून माईकवर केली जायची घोषणा!

NEEM KAROLI BABA FILM HANUMAN ANSH BEHIND THE SCENES SHOOTING VIDEO: प्रसिद्ध धार्मिक गुरु नीम करोली बाबा यांच्या जीवनावर आधारित 'हनुमान अंश' या सिनेमाची सध्या सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. कोणताही गाजावाजा न करता प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमानं सुरुवातीला कमी कमाई केली होती. पंरतु हळूहळू हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत असून त्यांची कमाई कोटींच्या घरात पोहचली आहे. दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर शुटिंगचे काही BTS व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. .दिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी यांच्यासह सिनेमाच्या टीमनं गावागावात फिरून लोकांना एकत्र केलं. तसंच माईवरून लोकांना शूटिंगमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहनही केलं. सध्या सोशल मीडियावर दिग्दर्शक गावात फिरतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. यावेळी ते लोकांना सांगतात की, गावात एका सिनेमाचं शूटिंग सुरू आहे आणि एका सीनसाठी मोठ्या व्यक्तींची गरज आहे. त्यासाठी पुरुषांनी साधा कुर्ता-पायजमा, धोती-कुर्ता किंवा सदरा परिधान करून यावं, तर महिलांनी साडी नेसून शूटिंगमध्ये सहभागी व्हावं, अशी विनंती करण्यात आली..तसंच व्हिडिओमध्ये चतुर्वेदी गावातील लहान मुलांना घरात कोणी मोठी व्यक्ती आहे का? अशी विचारणा करताना पहायला मिळताय. सिनेमातील प्रसंग अधिक नैसर्गिक आणि वास्तववादी दिसावेत, यासाठी निर्मात्यांनी गावकऱ्यांची मदत घेतल्याचं या BTS व्हिडीओतून दिसतं. विशेष म्हणजे सिनेमाच्या शूटिंगची सुरुवात आणि शेवट हनुमान चालीसा पठणाने व्हायचा. शूटिंगदरम्यान काही अडचण आली किंवा काम रखडलं, तर टीम हनुमान चालीसा म्हणायची..नीम करोली बाबांची भूमिका साकारणारे अभिनेते शोभिनव सत्य यांनीही शूटिंगचा अनुभव सांगितला. टीम सकाळी सात वाजल्यापासून सेटवर असायची; मात्र काही वेळा सकाळी दहा वाजेपर्यंत कॅमेराच रोल होत नसायचा तेव्हा अशा वेळी दिग्दर्शक हनुमान चालीसा म्हणायला सांगायचे..तसंच सिनेमाबद्दल प्रमोशनबद्दल आठ ‘बडे मंगल’च्या निमित्ताने भंडारे आयोजित करण्यात आले होते. तेव्हा टीमने या भंडाऱ्यांमध्ये जाऊन लोकांना भोजनाचं वाटप केलं. सिनेमाची जाहिरात करण्याऐवजी नीम करोली बाबांचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला..‘हो की नाही?’ म्हणत ऐश्वर्या-अविनाशांचा ‘शरारा... शरारा..’ गाण्यावर जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.