Premier

नवरा असावा तर असा ! बायकोसाठी हार्दिकने पाहिलंय 'हे' स्वप्न; "तिने राणीसारखं मोठ्या गाडीत बसावं आणि मी.."

Hardeek Joshi Dream For His Wife Akshaya Deodhar : अभिनेता हार्दिक जोशीने त्याची पत्नी अक्षयासाठी खास स्वप्न पाहिलं आहे. काय म्हणाला हार्दिक जाणून घेऊया.
Hardeek Joshi Dream For His Wife Akshaya Deodhar

Hardeek Joshi Dream For His Wife Akshaya Deodhar

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लाडकं जोडपं हार्दिक जोशी-अक्षया देवधर तुझ्यात जीव रंगला मालिकेमुळे चर्चेत आले. काही वर्षांपूर्वीच लग्नबंधनात अडकलेली जोडी प्रेक्षकांची लाडकी आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत हार्दिकने त्याच्या आणि अक्षयाच्या बॉण्डिंगविषयी खुलासा केला.

Loading content, please wait...
hardeek joshi
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.