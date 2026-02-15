नवरा असावा तर असा ! बायकोसाठी हार्दिकने पाहिलंय 'हे' स्वप्न; "तिने राणीसारखं मोठ्या गाडीत बसावं आणि मी.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लाडकं जोडपं हार्दिक जोशी-अक्षया देवधर तुझ्यात जीव रंगला मालिकेमुळे चर्चेत आले. काही वर्षांपूर्वीच लग्नबंधनात अडकलेली जोडी प्रेक्षकांची लाडकी आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत हार्दिकने त्याच्या आणि अक्षयाच्या बॉण्डिंगविषयी खुलासा केला. .हार्दिकने मित्र म्हणे चॅनेलला मुलाखत दिली. त्यावेळी त्याने अक्षयाबाबत असलेल्या स्वप्नाबद्दल सांगितलं. काय म्हणाला हार्दिक जाणून घेऊया. .नवरा बायको दोघंही अभिनयक्षेत्रात असतील अभिमान सिनेमासारखी परिस्थिती येऊ शकते त्यावर तुझं काय मत आहे असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर हार्दिक म्हणाला की,"माझं एकच मत आहे. मला तिला खूप मोठं झालेलं पाहायचं आहे. तिला काहीही व्हायचं असेल दिग्दर्शक, निर्माती काहीही. पण मला असं वाटतं की ती खूप मोठी कलाकार आहेच. माझ्यापेक्षा चांगली कलाकार आहे ती. तिच्यात ती क्षमता आहे. तिच्या मॅनेजमेंट स्किल्स खूप चांगल्या आहेत. एखादा शो किंवा सिनेमा ती करू शकते. ती खूप मोठी व्हावी."."माझं एक स्वप्न आहे की, खूप मोठी आमची गाडी असावी. त्यात ती अशी मागे बसावी आणि मी ती गाडी चालवावी. मी तिला सांगितलं आहे की तू माझी इच्छा पूर्ण करायची आहेस. ती म्हणते की गाडी वगैरे तू घेशील. मी म्हटलं नाही ती गाडी तुझी असणार आणि तू घ्यायचीस. ती गाडी मी चालवणार आणि तू मागे बसायचं. माझं हे स्वप्न आहे आणि ते मला पूर्ण होताना बघायचं आहे."."ती आल्यापासून लक्ष्मी घरात आलेलीच आहे. पण मला चांगल्या सवयी तिच्यामुळे लागल्या आहेत. आम्हाला दोघांना घर स्वच्छ लागतं. ती माझ्याकडून ते करून घेते आणि मला करायला आवडतं. टापटीपपणा तिच्यामुळे मी शिकलो आहे. वेळेत निघायचं, घाई करायची नाही. दुसरी आईच घरात आलीये असं म्हणायला हरकत नाही. मी कसाही वागतो पण तिच्यामुळे हे बदल घडले आहेत.".Video : मीराने मंजिरीला चाबकाने फोडून काढलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "ज्जे बात..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.