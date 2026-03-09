हार्दिक पांड्याची गर्लफ्रेंडला झप्पी, नंतर गालावर पप्पी! T20 वर्ल्ड कप विजयानंतर झाला रोमँटिक, ग्राऊंडवर केलं असं काही की, Viral Video

HARDIK PANDYA HUGS AND KISSES: सध्या सगळीकडे चर्चा सुरुये ती T20 वर्ल्डकपची. या T20 वर्ल्डकपमध्ये भारताने विजयाची हैट्रिक केली. रविवारी झालेल्या या सामन्यात भारताने न्यूजीलँडला 96 रनने हरवलं. भारताच्या विजयाचा जल्लोष सगळीकडे करण्यात आला. दरम्यान या सामन्यानंतर हार्दिक पांड्याची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगली. त्यांचं स्टेडियमवरच वागणं, तसंच यशाचं पुर्ण श्रेय गर्लफ्रेंडला देणं यामुळे त्याची बरीच चर्चा रंगली. .भारताच्या विजयानंतर हार्दिकला भेटण्यासाठी माहिका जेव्हा ग्राऊंडवर पोहचली. तेव्हा तिने हार्दिकची गळा भेट घेत विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसंच तिने त्याच्या कालावर किस करत हार्दिकप्रती असलेलं प्रेम व्यक्त केलं. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचे फोटो, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .एका फोटोमध्ये माहिका आणि हार्दिक एकमेकांच्या जवळ येताना पहायला मिळताय. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये माहिका प्रेमाने हार्दिकच्या गालावर किस करताना पहायला मिळतेय. यावेळी हार्दिकने सुद्धा प्रेमाने माहिकाला जवळ घेत किस केलय. तर सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये दोघेही एकमेकांच्या हातात हात घालून ग्राऊंडवर चालताना पहायला मिळाले. यावेळी हार्दिकने सगळ्यांसमोर विजयाचं श्रेय ही माहिकाला दिलं. .तसंच माहिकाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट करत हार्दिकचं कौतूक केलय. कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'द मॅन, द मिथ आणि द लेजेंड'. सध्या तिची इन्स्टाग्राम स्टोरी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. याच सगळ्यात सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय, ज्यामध्ये हार्दिक आणि माहिका ग्राऊंडवर असलेल्या स्टेजवर झोपलेले पहायला मिळालं. यावेळी ते एकमेकांमध्ये इतके गुंग झालेले की, आजूबाजूच्या दुनियेचं त्यांना भान नव्हतं. इतकं की, दोघांची एकमेकांवरची नजर हटत नव्हती..दरम्यान हार्दिक आणि माहिका हे वागणं पाहून काही नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलय. अनेकांनी आता लग्न कधी करताय असा सवालही विचारला आहे. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचे फोटो, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत..बाबो! सलमान खानच्या गाण्यावर ऐश्वर्या अभिषेकचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video होताच नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.