हार्दिक पांड्याची गर्लफ्रेंडला झप्पी, नंतर गालावर पप्पी! T20 वर्ल्ड कप विजयानंतर झाला रोमँटिक, ग्राऊंडवर केलं असं काही की, Viral Video

HARDIK PANDYA CELEBRATES VICTORY WITH GIRLFRIEND ON GROUND:भारताच्या विजयानंतर क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या मैदानावर गर्लफ्रेंडसोबत रोमँटिक क्षण घालवत असल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
Apurva Kulkarni
HARDIK PANDYA HUGS AND KISSES: सध्या सगळीकडे चर्चा सुरुये ती T20 वर्ल्डकपची. या T20 वर्ल्डकपमध्ये भारताने विजयाची हैट्रिक केली. रविवारी झालेल्या या सामन्यात भारताने न्यूजीलँडला 96 रनने हरवलं. भारताच्या विजयाचा जल्लोष सगळीकडे करण्यात आला. दरम्यान या सामन्यानंतर हार्दिक पांड्याची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगली. त्यांचं स्टेडियमवरच वागणं, तसंच यशाचं पुर्ण श्रेय गर्लफ्रेंडला देणं यामुळे त्याची बरीच चर्चा रंगली.

