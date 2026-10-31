स्टार प्रवाहच्या नायकाची झी मराठीवर एंट्री; झळकणार नव्या कार्यक्रमात, ओळखलंत का ठकुबाईच्या नातवाला?

मराठी छोट्या पडद्यावर सध्या नव्या मालिका आणि कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही महिन्यात नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात झी मराठीने 'येतेच आता मी नांदायला' या मालिकेची घोषणा केली. यात मराठमोळ्या अभिनेत्या उषा नाडकर्णी मुख्य भूमिकेत म्हणजेच ठकुबाईंच्या भूमिकेत आहेत. आता या मालिकेतील आणखी एका कलाकाराचं नाव समोर आलंय. या मालिकेत ठकुबाईचा नातू कोण असणार आहे हे झी मराठीने शेअर केलंय. स्टार प्रवाहवरील मालिकांमधून घराघरांत पोहोचलेला अभिनेता हर्षद अतकरी लवकरच झी मराठीवर झळकणार असल्याची चर्चा आहे. नव्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याने त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे..हर्षद अतकरीची झी मराठीवर एंट्रीहर्षद अतकरीने आजवर स्टार प्रवाहवरील अनेक मालिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. 'दुर्वा' मालिकेतील केशव आणि 'फुलाला सुगंध मातीचा' मालिकेतील शुभम या भूमिकांमुळे त्याला विशेष लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर 'कुन्या राजाची गं तू रानी' या मालिकेतही तो कबीरच्या भूमिकेत दिसला होता. त्याच्या अभिनयाला प्रेक्षकांकडून चांगली पसंती मिळाली. आता हाच लोकप्रिय अभिनेता झी मराठीच्या नव्या कार्यक्रमात दिसणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. हर्षदच्या एंट्रीचा एक प्रोमो समोर आलाय. यात त्याचा चेहरा दाखवण्यात आला नसला तरी प्रेक्षकांनी त्याला ओळखलं आहे. .हर्षद अतकरीच्या या एंट्रीमुळे 'ठकुबाईचा नातू' कोण, याचीही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नव्या कार्यक्रमात त्याची नेमकी भूमिका काय असणार, तो कोणत्या अंदाजात प्रेक्षकांसमोर येणार आणि त्याच्यासोबत आणखी कोणते कलाकार दिसणार, हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत..'मी मुलीसह घर सोडून निघालेले, तो बघत बसलेला! अरुण कदम यांच्या पत्नीचा खुलासा; म्हणाल्या- त्याला आईसोबत राहायचं होतं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.