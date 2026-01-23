तू तिथे मीचा टॅग पण हर्षदा खानविलकर अन् संजय जाधव यांनी खरंच लग्न केलंय? काय आहे त्यांच्या नात्याचं सत्य?

मराठी मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री हर्षदा खानविलकर यांचा चाहतावर्ग मोठा आहे. त्यांनी अनेक मालिका केल्या मात्र 'पुढचं पाऊल' मालिकेतील त्यांची 'अक्कासाहेब' ही भूमिका प्रचंड गाजली, ज्यामुळे त्या घराघरात पोहोचल्या. याशिवाय 'आभाळमाया', 'रंग माझा वेगळा' (सौंदर्या इनामदार), 'ऊन पाऊस' आणि सध्या सुरू असलेली 'लक्ष्मी निवास' यांसारख्या मालिकांमधील त्यांच्या अभिनयाचं प्रेक्षकांनी खूप कौतुक केलं. मात्र हर्षदा यांचं नाव लोकप्रिय दिग्दर्शक आणि निर्माते संजय जाधव यांच्यासोबत जोडलं गेलं. त्यांच्या लग्न झाल्याच्या अफवा उडाल्या. त्या दोघांमध्ये नेमकं काय नातं आहे हे जाणून घेऊया. .संजय जाधव हे मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक दिग्गज दिग्दर्शक, सिनेमॅटोग्राफर (छायाचित्रकार) आणि निर्माते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात एक सिनेमॅटोग्राफर म्हणून केली आणि 'डोंबिवली फास्ट', 'जोगवा' सारख्या दर्जेदार चित्रपटांसाठी त्यांनी कॅमेरामन म्हणून काम केले. मात्र, २०१३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'दुनियादारी' या चित्रपटाने त्यांना खऱ्या अर्थाने प्रसिद्धीच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. संजय आणि हर्षदा अनेकदा एकत्र दिसले. त्यांचं लग्न झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र या सगळ्या बातम्या निव्वळ अफवा आहेत. .काय आहे संजय आणि हर्षदा यांचं नातं?संजय जाधव यांचं लग्न झालेलं आहे. त्यांच्या पत्नीचे नाव सरिता जाधव आहे. त्या प्रसिद्धी माध्यमांसमोर फारशा येत नाहीत. संजय जाधव यांना धृती जाधव नावाची मुलगी आहे. धृती आता तरुण असून ती सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी सक्रिय असते. संजय जाधव यांनी आपल्या लेकीबद्दल अनेकदा कौतुक केले आहे. तर हर्षदा आणि संजय यांच्या सांगायचं झालं तर हर्षदा यांनी संजय यांच्या 'दुनियादारी' चित्रपटासाठी कॉस्च्युम डिझायनर म्हणून काम केलंय. इतकंच नाही तर हर्षदा आणि संजय यांचं एक प्रोडक्शन हाऊस आहे. ते दोघे पार्टनर म्हणून काम पाहतात. त्यांच्यात खूप चांगली मैत्री आहे. सोबतच हर्षदा यांच्या कठीण काळात संजय आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांना सावरलं होतं. .हर्षदा खानविलकर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांनी अद्याप लग्न केलेले नाही. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या आयुष्यात खूप मोठे स्थित्यंतर आले आणि त्या त्यांच्या बहिणीवर आणि कुटुंबावर अधिक अवलंबून राहिल्या. त्या त्यांच्या बहिणीच्या मुलाला (कुशल) आपला मुलगा मानतात आणि त्यालाच आपल्या 'म्हातारपणाचा आधार' मानतात. मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक शिस्तप्रिय आणि तितक्याच प्रेमळ अभिनेत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. .ऊसतोड करून औषधाला पैसे जमवायचे... प्रभू शेळकेने सांगितला त्याचा असाध्य आजार; म्हणाला, 'लोक बाबांना हिणवतात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.