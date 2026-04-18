'जर तरची गोष्ट'नंतर प्रिया-उमेश निर्मात्यांच्या भूमिकेत ! हर्षदा खानविलकर आणि सुनील बर्वे जोडीसहित केली नव्या नाटकाची घोषणा

Marathi Entertainment News : काही दिवसांपूर्वी प्रतिभावान अभिनेत्री हर्षदा खानविलकर यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत ''रंगभूमी खूप मिस करतेय'' अशी मनापासूनची भावना व्यक्त केली होती. चित्रपट आणि मालिकांमध्ये दमदार कामगिरी केल्यानंतर पुन्हा नाटकाकडे वळायची त्यांची इच्छा यातून स्पष्ट दिसत होती… मात्र संधी मिळत नसल्याची हलकीशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. याच दरम्यान अभिनेता सुनील बर्वे यांनीही आजच्या नवीन पिढीसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली… त्यांचे हे व्हिडीओ चर्चेत असतानाच प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांनी एक व्हिडीओ शेअर करत ते कोणत्यातरी खास कारणासाठी बाहेर जात असल्याचं म्हटलं. .त्यानंतर त्या दोघांनी हर्षदा खानविलकर आणि सुनील बर्वे यांची खास भेट घेतली आणि आपल्या नाटकाची स्क्रिप्ट त्यांना दिली. या भेटीतच या चौघांनी मिळून नवीन नाटकाची घोषणा केली. हे नाटक आहे 'आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!". त्यानंतर नाटकाच्या प्रोमोशनसाठी हे तिन्ही व्हिडीओ शेअर केल्याचा खुलासा करण्यात आला. जर तरची गोष्ट नंतर प्रिया उमेशची निर्मिती असलेलं हे तिसरं नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीस येतंय. .अद्वैत दादरकरने या नाटकाचं दिग्दर्शन केलं आहे. यात हर्षदा खानविलकर आणि सुनील बर्वे यांच्यासोबत अक्षर कोठारी, शर्मिला शिंदे, शंतनू ठवळी आणि वैशाली आंबवणे यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. लेखक अमोल पाटील यांनी हे नाटक लिहिलं आहे. तर नंदू कदम यांनी या नाटकाची निर्मिती केली आहे. तर प्रिया आणि उमेश हे नाटक सादर करणार आहेत. .लवकरच या नाटकाच्या शुभारंभाची तारीख जाहीर करण्यात येईल. नाटकांच्या नावावरून मध्यमवयीन व्यक्तींची गोष्ट या नाटकात पाहायला मिळेल असा अंदाज येतोय. एक वेगळं नाटक या निमित्ताने प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. .एक मात्र नक्की… इतक्या दमदार कलाकारांची फळी एकत्र आली, तर मराठी रंगभूमीवर पुन्हा एकदा ''हाऊसफुल''चा बोर्ड झळकणार, यात शंका नाही!