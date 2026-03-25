बापरे! लोकप्रिय अभिनेत्रीचा भीषण अपघातात मृत्यू, वयाच्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

HARSHIL KALIA'S FATAL ACCIDENT: राजस्थान सिनेसृष्टीत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. राजस्थानमधील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि मॉडेल हर्षिल कालिया हिचा जयपूरमध्ये कारचा भीषण अपघात झालाय. हा अपघात इतका भीषण होता की, त्यातच तिचा मृत्यू झाला. सोमवारी कामावरून घरी परतत असताना ही घटना घडलीय. .माहितीनुसार ३० वर्षीय हर्षिल सोमवारी रात्री 11.30 च्या सुमारास स्वत:च्या कारने जयपूरच्या शिप्रा पथ रोडवरील घरी जात होती. या दरम्यान तिचं कारवरील नियंत्रण सुटलं आणि कार दुभाजकाला जोरात धडकली. गाडीचा वेग इतका होता की, कार पलटी झाली. यातच हर्षिल हिच्या डोक्याला दुखापत झाली. .स्थानिक लोकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. त्यांनी हार्षिलला कारमधून बाहेर काढत जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केले. परंतु डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. दरम्यान आता पोलिस सीसीटीव्हीच्या आधारे घटनेचा तपास करत आहेत. तिच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. .डिझ्नी प्लस हॉटस्टारवरील 'क्राइम नेक्स्ट डोअर' या वेब सीरिजमध्ये तिने महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. तसंच ती राजस्थानच्या 'मिस दिवा राजस्थान 2011' ची फर्स्ट रनर-अप ठरली. तिने पत्राकरितेत सुद्धा काम केलं आहे.