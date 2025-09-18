'एक दिवाने की दिवानियत' चित्रपटाच्या डबिंगदरम्यान रडला हर्षवर्धन राणे

हर्षवर्धन राणे याचं आपल्या गहन प्रेमकथांमुळे प्रेक्षकांशी नातं जडलं आहे आणि आता तो आपल्या नवीन दिवाळीमध्ये रिलीज होणाऱ्या 'एक दिवाने की दिवानियत' मधून पुन्हा या प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात त्यांच्यासोबत सोनम बाजवा देखील आहे. टीझर आणि टायटल ट्रॅकने हे दाखवले आहे की हा चित्रपट प्रेमाच्या अंधाऱ्या बाजूची एक मनाला स्पर्श करणारी कथा घेऊन येत आहे, ज्याचा परिणाम स्वतः अभिनेत्यावरही स्पष्टपणे दिसला. .अलीकडेच हर्षवर्धनने आपल्या डबिंग सेशनचा एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये काही सीन आणि डायलॉग बोलताना तो इतका भावूक झाला की त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू आले. कथेची तीव्रता त्याच्या मनाला इतकी भिडली की तो स्वतःला आवरू शकला नाही. टीझरवरून हे स्पष्ट आहे की एक दिवाने की दिवानियत दाखवेल की माणूस आपल्या प्रेमासाठी कोणत्या टोकापर्यंत जाऊ शकतो आणि जेव्हा प्रेम माणसाला पूर्णपणे जखडून टाकते तेव्हा ते त्याला अंधाऱ्या मार्गावर घेऊन जाते. .जर हर्षवर्धनची ही प्रतिक्रिया खरी ठरली, तर हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी चित्रपटगृहात एक भावूक आणि हलवून टाकणारा अनुभव ठरणार आहे. एक दिवाने की दिवानियत चे दिग्दर्शन मिलाप मिलन झवेरी यांनी केले असून हा चित्रपट २१ ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. .'इथे' सुरू आहे स्टार प्रवाहच्या नव्या 'नशीबवान' मालिकेचं शूटिंग? पाहा BTS.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.