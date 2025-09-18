Premier

'एक दिवाने की दिवानियत' चित्रपटाच्या डबिंगदरम्यान रडला हर्षवर्धन राणे

'EK DEEWANE KI DEEWANIYAT': 'सनम तेरी कसम' मधून घराघरात पोहोचलेला हर्षवर्धन राणे त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या डबिंगदरम्यान रडला.
Payal Naik
हर्षवर्धन राणे याचं आपल्या गहन प्रेमकथांमुळे प्रेक्षकांशी नातं जडलं आहे आणि आता तो आपल्या नवीन दिवाळीमध्ये रिलीज होणाऱ्या 'एक दिवाने की दिवानियत' मधून पुन्हा या प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात त्यांच्यासोबत सोनम बाजवा देखील आहे. टीझर आणि टायटल ट्रॅकने हे दाखवले आहे की हा चित्रपट प्रेमाच्या अंधाऱ्या बाजूची एक मनाला स्पर्श करणारी कथा घेऊन येत आहे, ज्याचा परिणाम स्वतः अभिनेत्यावरही स्पष्टपणे दिसला.

