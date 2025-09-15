रितेश देशमुखची शाळा पाहिलीत का? ना मुंबई, ना लातूर; 'या' ठिकाणी शिकलाय अभिनेता, मैदान पाहाल तर पाहतच राहाल

मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख याने आपल्या अभिनयाने मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही आपला ठसा उमटवला. त्याच्या 'लय भारी' आणि 'वेड' चित्रपटाने मराठीत अनेक रेकॉर्ड तोडले. रितेश हा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा मुलगा आहे. मात्र त्याने कधीही त्यांच्या नावाचा फायदा घेतला नाही. त्याने स्वतःच्या हिमतीवर स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं. त्यांचं लातूरला मोठं घर आहे. रितेश कामानिमित्त मुंबईत असतो. मात्र तो लातूर किंवा मुंबईमध्ये शिकलेला नाही. त्याने एक व्हिडिओ शेअर करत त्याच्या शाळेबद्दल माहिती दिलीये. .रितेशचं बालपण लातूरमध्ये बाभळगाव येथे गेलं. मात्र तो लातूरमध्ये शिकलेला नाही. रितेश सध्या त्याचा ड्रीम प्रोजेक्ट 'राजा शिवाजी' च्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहे. या सिनेमाचं शूटिंग सध्या सातारा, महाबळेश्वर अशा ठिकाणी सुरू आहे. आता महाबळेश्वर येथील पाचगणी येथे गेल्यावर त्याने त्याच्या शाळेचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. रितेश तब्बल ४० वर्षांनंतर आपल्या शाळेत पोहोचला होता. त्याचं शिक्षण पाचगणी येथे झालं आहे. रितेशच्या शाळेचं नाव संजीवन विद्यालय असून या शाळेच्या शरद पंडित स्टेडियमवर अभिनेता गेला होता. .रितेशने सोशल मीडियावर शाळेच्या परिसरातील व्हिडीओ शेअर करत याला “मी माझ्या शाळेच्या मैदानात ४० वर्षांनंतर गेलो…” असं कॅप्शन दिलं आहे. सोबतच कॅप्शनमध्ये शाळेचं नावदेखील दिलं आहे. त्याने या पोस्टवर ‘हॅशटॅग पाचगणी’ असंही लिहिलं आहे. या व्हिडिओवरून रितेश पाचगणीमध्ये शिकलाय हे समजतं. .रितेशला आर्किटेक व्हायचं होतं. त्यासाठी त्याने शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मुंबईतील ‘रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर’मध्ये प्रवेश घेतला. यानंतर परदेशातील एका नामांकित कंपनीत त्याने जवळपास एक वर्ष आर्किटेक्ट म्हणून काम केलं. परंतु, याच दरम्यान रितेशला चित्रपटासाठी विचारणा झाली अन् तो अभिनय क्षेत्राकडे वळला. प्रेक्षक आता त्याच्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .खूपच इमोशनल... प्रेक्षकांना कसा वाटला 'लपंडाव' मालिकेचा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- रुपालीऐवजी दुसरी कुणी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.