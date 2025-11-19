रेखाने नाकारला, परवीन बाबीने सोडला आणि गरोदर हेमा मालिनींनी पोट लपवत पूर्ण केली फिल्म; कोणता होता तो चित्रपट?

अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांची जोडी बॉलीवूडमध्ये प्रचंड गाजली. त्यांची केमिस्ट्री केवळ चित्रपटांमध्येच नाही, तर ऑफ-स्क्रीनही प्रेक्षकांना खूप आवडायची. त्यांच्या अफेअरच्या चर्चांनी फिल्मी जगतात त्यावेळी चांगलाच जोर धरला होता. रेखा आणि अमिताभ यांचे जवळपास सर्वच चित्रपट हिट ठरले होते, आणि त्यामुळेच प्रत्येक दिग्दर्शकाला या जोडीला आपल्या चित्रपटात घेण्याची इच्छा असायची. या जोडीने 'मिस्टर नटवरलाल', 'मुकद्दर का सिकंदर' आणि 'सिलसिला' यांसारखे अनेक सुपरहिट चित्रपट केले. पण एक चित्रपट असा होता, जो रेखाने अचानक सोडून दिला होता..नवल म्हणजे, हा चित्रपट नंतर हेमा मालिनी यांनी केला. विशेष बाब म्हणजे, त्या वेळी त्या गरोदर (Pregnant) होत्या, पण एका युक्तीने त्यांनी आपली प्रेग्नेंसी लपवली आणि शूटिंग पूर्ण केलं. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला. या चित्रपटाचं नाव होतं 'सत्ते पे सत्ता'. या चित्रपटात हेमा मालिनी आणि अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकेत दिसले. हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला. मात्र, हेमा मालिनी यांच्या आधी हा रोल रेखाला ऑफर करण्यात आला होता, पण त्यांनी तो नाकारला होता..रेखा आणि परवीन बाबीनं सोडली फिल्मरेखा यांनी नकार दिल्यानंतर निर्मात्यांनी परवीन बाबी यांना अप्रोच केलं. पण त्या वेळी त्या काही आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजत होत्या, त्यामुळे त्यांनी हा चित्रपट अर्ध्यावरच सोडला. असे सांगितले जाते की, त्यानंतर स्वतः अमिताभ बच्चन यांनी हेमा मालिनी यांना संपर्क केला आणि 'सत्ते पे सत्ता' करण्याची विनंती केली. त्यावेळी हेमा मालिनी यांचे धर्मेंद्र यांच्याशी लग्न झाले होते आणि त्या गरोदर होत्या. .हेमा मालिनींनी 'या' युक्तीने लपवली होती प्रेग्नेंसी अमिताभ यांच्या विनंतीनंतर हेमा मालिनी चित्रपट करण्यास तयार झाल्या, पण गरोदरपणात शूटिंग कसं करायचं ही मोठी अडचण होती. यावर त्यांनी एक शक्कल लढवली. हेमा मालिनी यांनी शूटिंगदरम्यान एक स्कार्फ किंवा शॉल अशा प्रकारे वापरली की त्यांचा 'बेबी बंप' लपून गेला आणि ते दिसायला विचित्रही वाटले नाही. याच युक्तीने त्यांनी अमिताभ यांच्यासोबत चित्रपटातील प्रसिद्ध गाणं 'परियों का मेला है' शूट केलं. अमिताभ-हेमाच्या जोडीला मिळाली पसंती जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा त्याने धुमाकूळ घातला. अमिताभ बच्चन आणि हेमा मालिनी यांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली. हेमा मालिनी यांच्या कारकिर्दीत 'सत्ते पे सत्ता' हा एक अत्यंत महत्त्वाचा चित्रपट ठरला. यानंतर अमिताभ आणि हेमा यांनी एकत्र अनेक चित्रपट केले, जे बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरले. .वयाची पन्नाशी गाठली; तरीही अविवाहित का आहे सुष्मिता सेन? स्वतः सांगितलेलं कारण, म्हणाली- माझ्या आयुष्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.