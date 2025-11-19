Premier

रेखाने नाकारला, परवीन बाबीने सोडला आणि गरोदर हेमा मालिनींनी पोट लपवत पूर्ण केली फिल्म; कोणता होता तो चित्रपट?

HEMA MALINI UNKNOWN FACTS: अभिनेत्री हेमा मालिनी जेव्हा या चित्रपटाचं शूट करत होत्या तेव्हा त्या गरोदर होत्या. त्यांनी आपलं पोट लपवण्यासाठी एक ट्रिक वापरली होती.
अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांची जोडी बॉलीवूडमध्ये प्रचंड गाजली. त्यांची केमिस्ट्री केवळ चित्रपटांमध्येच नाही, तर ऑफ-स्क्रीनही प्रेक्षकांना खूप आवडायची. त्यांच्या अफेअरच्या चर्चांनी फिल्मी जगतात त्यावेळी चांगलाच जोर धरला होता. रेखा आणि अमिताभ यांचे जवळपास सर्वच चित्रपट हिट ठरले होते, आणि त्यामुळेच प्रत्येक दिग्दर्शकाला या जोडीला आपल्या चित्रपटात घेण्याची इच्छा असायची. या जोडीने 'मिस्टर नटवरलाल', 'मुकद्दर का सिकंदर' आणि 'सिलसिला' यांसारखे अनेक सुपरहिट चित्रपट केले. पण एक चित्रपट असा होता, जो रेखाने अचानक सोडून दिला होता.

