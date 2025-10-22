आता मराठी शाळेचा डंका सगळीकडे वाजणार ! दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर हेमंत ढोमेच्या नव्या सिनेमाची रिलीज डेट जाहीर

Marathi Entertainment News : इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या प्रभावाने मराठी शाळांची दिवसेंदिवस होत जाणारी घसरण,त्यामुळे मातृभाषेबद्दल लोकांना न वाटणारं हा सध्या मराठी माणसाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. गेल्या काही दिवसापासून मराठीचा मुद्दा गाजतोय. त्यावरच भाष्य करणारा क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. .नुकतीच सोशल मीडियावर या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख घोषित करत व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. आता मराठी शाळा पुन्हा भरणार! असं म्हणत हा चित्रपट १ जानेवारी पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मराठी शाळांची घटती संख्या, मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व आणि मराठी भाषेबद्दलचा गर्व या विषयांचा मनोरंजक तरीही हृदयस्पर्शी पद्धतीने घेतलेला वेध म्हणजे ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’. .या चित्रपटात मराठी कलाकारांची दमदार फळी झळकणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर या सर्वांसोबत अभिनेत्री प्राजक्ता कोळी पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटात पदार्पण करत आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून सुरुवात करणाऱ्या प्राजक्ताला मिसमॅच या वेबसिरीजमुळे ओळख मिळाली. .चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक हेमंत ढोमे म्हणतात, “ या चित्रपटाचा विषय माझ्या अगदी मनाजवळचा आहे. आपल्या मराठी शाळा म्हणजे आपली ओळख. या शाळांमधूनच अनेक पिढ्या घडल्या, अनेक नामवंत मंडळी तयार झाली. पण आज मराठी शाळा कमी होत चालल्या आहेत आणि त्यांचं महत्त्व घटत चाललं आहे. ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’ या चित्रपटातून आम्ही या विषयावर मनोरंजनाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय याचा मला खूप आनंद आहे आणि माझ्या याआधीच्या चित्रपटांवर प्रेक्षकांनी जितकं प्रेम केलं तितकंच ते याही चित्रपटावर करतील याची खात्री आहे.”.क्षिती जोग यांच्या चलचित्र मंडळी निर्मित ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’ येत्या १ जानेवारी २०२६ पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे..Video : अर्णवने राजेशला दिलं खुलं आव्हान ! मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले पण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.