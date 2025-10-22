Premier

आता मराठी शाळेचा डंका सगळीकडे वाजणार ! दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर हेमंत ढोमेच्या नव्या सिनेमाची रिलीज डेट जाहीर

Hemant Dhome Directed Krantijyoti Vidyalaya Movie Release Date Announced : अभिनेता आणि दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा आगामी सिनेमा क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम सिनेमाची रिलीज डेट सोशल मीडियावर जाहीर करण्यात आली.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या प्रभावाने मराठी शाळांची दिवसेंदिवस होत जाणारी घसरण,त्यामुळे मातृभाषेबद्दल लोकांना न वाटणारं हा सध्या मराठी माणसाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. गेल्या काही दिवसापासून मराठीचा मुद्दा गाजतोय. त्यावरच भाष्य करणारा क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय.

