अक्षय कुमारचा खतरनाक अवतार अन् सैफ अली खानची कमाल; ‘हैवान’मध्ये रंगली जबरदस्त जुगलबंदी, कसा आहे सिनेमा?

AKSHAY KUMAR SAIF ALI KHAN HEWAAN REVIEW: खिलाडी कुमार अक्षय आणि सैफ अली खान ही जोडी तब्बल अठरा वर्षानंतर हैवान या चित्रपटासाठी एकत्र येणार म्हटल्यावर सगळ्यांच्या नजरा त्यांच्या कामगिरीकडे लागल्या होत्या. त्यातच प्रियदर्शनसारखा कल्पक व यशस्वी दिग्दर्शक असल्यामुळे हे त्रिकूट काही तरी भन्नाट कलाकृती करणार हे निश्चित होते. आता हा चित्रपट पाहिल्यानंतर आपण बांधलेले सगळे अंदाज निश्चित पूर्ण करणारा असा हा चित्रपट आहे. प्रियदर्शन यांची कथा आणि दिग्दर्शन तसेच त्याला अक्षय कुमार व सैफ अली खान यांच्या अभिनयाची उत्तम जोड पाहता ही भट्टी चांगलीच जमलेली आहे. .खरं तर हा प्रियदर्शन यांच्याच ओप्पम या मल्याळम चित्रपटाचा हा रिमेक आहे. सन २०१६ मध्ये आलेल्या या चित्रपटामध्ये मोहनलाल, समुथिरकणी, अनुश्री, विमला रामन आदी कलाकारांनी काम केले होते. मोहनलाल यांनी या चित्रपटामध्ये जयरामन या अंध व्यक्तीची भूमिका साकारली होती. आता त्याच्याच हिंदी रिमेकमध्ये सैफ अली खान याने ही भूमिका साकारली आहे. मूळ कथेचा गाभा कायम ठेवत पटकथा बांधण्यात आली आहे. दृष्टिहीन श्याम राणे (सैफ अली खान) आणि त्याच्या समोर उभा ठाकलेला क्रूर-खुनी परशुराम (अक्षय कुमार) यांच्या भोवती ही कथा फिरणारी आहे..चित्रपटाची कथा मुंबईतील एका उंच इमारतीत काम करणाऱ्या श्याम राणेपासून सुरू होते. जन्मापासून दृष्टीहीन असलेला श्याम वडिलांच्या अकाली निधनानंतर आपल्या भावंडांचा सांभाळ करत मोठा झालेला असतो. तो याच इमारतीत देखभाल व्यवस्थापक म्हणून काम करीत असतो. डोळ्यांनी दिसत नसले तरी वास, आवाज आणि स्पर्शाच्या माध्यमातून आजूबाजूचे जग समजून घेण्याची त्याची क्षमता विलक्षण तीव्र असते. त्यामुळे इमारतीतील रहिवासी तसेच अन्य कर्मचारी किंबहुना जवळपास संपूर्ण इमारतच कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी श्यामवर अवलंबून असते. याच इमारतीत राहणाऱ्या निवृत्त सरन्यायाधीश प्रधान (बोमन इराणी) यांचा श्याम हा विश्वासू माणूस असतो. याच इमारतीत नैना (श्रिया पिळगावकर) ही घरकाम करणारी महिला असते..दरम्यान परशुराम (अक्षय कुमार) हा सुडाच्या भावनेने पेटलेला एक क्रूरकर्मा असतो. एका खटल्यामध्ये तो निर्दोष असताना त्याला शिक्षा झालेली असते. न्यायाधीश प्रधान यांनी त्याला शिक्षा सुनावलेली असते. तो निर्दोष असल्याचे त्यांना माहीत असते. परंतु सगळे पुरावे त्याच्याविरुद्ध असतात. त्यामुळे त्याला शिक्षा होते. या मानसिक दडपणाखाली त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद््ध्वस्त झालेले असते. त्यामुळे तो सुडाच्या भावनेने पेटलेला असतो. एकापाठोपाठ एक हत्या करीत तो निवृ्त्त सरन्यायाधीश यांच्यापर्यंत पोहोचतो. खोट्या आरोपाखाली शिक्षा सुनावल्यामुळे त्याला बदला घ्यायचा असतो. मग तो बदला घेतो का..निवृत्त सरन्यायाधीश प्रधान यांचा विश्वासू श्याम यामध्ये कोणती भूमिका बजावतो..नैना या पात्राचे तसेच तिचा भाऊ यांचे काय होते...अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे हा चित्रपट पाहिल्यानंतर मिळतील..मनोरंजन क्षेत्रामध्ये विनोदी चित्रपट यशस्वीपणे हाताळण्यात दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांचा चांगलाच हातखंडा राहिला आहे. विनोदी चित्रपटांबरोबरच त्यांनी विरासत, गर्दीश असे काही गंभीर विषयांवरील चित्रपटही दिलेले आहेत. विनोदी चित्रपटांबरोबरच सस्पेन्स आणि थ्रिलर चित्रपटांमध्येही ते मास्टर आहेत हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान या आयकाॅनिक जोडीला एका अनोख्या आणि मनाला भिडवणाऱ्या स्पर्धेत एकमेकांच्या विरोधात पडद्यावर उभे करून रुपेरी पडद्यावर रहस्याचे एक नवीन फॅब्रिक विणले आहे..या चित्रपटामध्ये त्यांनी उंदीर आणि मांजर यांचा खेळ चांगलाच रंगविला आहे. त्यांच्या या खेळाला अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांच्याबरोबरच बोमन इराणी, असरानी, सैयामी खेर, श्रिया पिळगावकर, राजेश शर्मा, शारीब हाश्मी आदी कलाकारांनी आपल्या दमदार अभिनयाची चांगली जोड दिली आहे. अभिनेता अक्षय कुमारने गडद आणि भडक अशी नकारात्मक भूमिका यशस्वीपणे केली आहे, तर सैफने शांत आणि संयमी तसेच वेळप्रसंगी बुद्धीचातुर्याचा वापर करणाऱ्या श्यामच्या भूमिकेला मानसिक आणि भावनिक मुलामा छान चढविला आहे. .मुळात संपूर्ण चित्रपटामध्ये त्याचीच व्यक्तिरेखा कमालीची भाव खाऊन गेली आहे. प्रेक्षकांची सहानूभूती त्याच्या भूमिकेला निश्चित मिळेल. त्याची आणि अक्षयच्या अभिनयाची जुगलबंदी चांगलीच रंगलेली आहे. श्रिया पिळगावकर आणि सैयामी खेर यांनीदेखील आपापल्या भूमिकेमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचा हा बहुधा शेवटचा चित्रपट आहे आणि त्यांनी हुसेन ही व्यक्तिरेखा समरसून साकारली आहे. त्यांचा हा शेवटचा चित्रपट पाहताना भावना नक्कीच दाटून येतात. नंदिनीच्या भूमिकेतील पहल चौधरीनेही चांगली कामगिरी केली आहे. विशेष म्हणजे अभिनेते मोहनलाल हे एक सरप्राइज पॅकेज या चित्रपटात आहे..चित्रपटाच्या सिनेमॅटोग्राफीबद्दल बोलायचे झाले तर सिनेमॅटोग्राफर दिवाकर मणी यांनी फ्रेम टू फ्रेम सुंदर बनविली आहे. क्लोजअप्स शाॅट््स, श्याम आणि परशुराम यांच्यातील संघर्ष, पोलिस ठाण्यातील दृश्ये वगैरे बाबी आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केली आहेत. या चित्रपटामध्ये पार्श्वसंगीत हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जेव्हा जेव्हा परशुरामची एन्ट्री होते तेव्हा तेव्हा आपल्या मनातील भीती अधिक दाटून येते आणि उत्सुकता अधिक ताणली जाते. संगीतकार प्रीतम यांनी या चित्रपटाला संगीत दिले आहे आणि त्यांनी ते कथेला अनुसरूनच दिले आहे. चित्रपटाच्या एकूणच प्रवासामध्ये गाणी उत्तम जमलेली आहेत. या सगळ्या जमेच्या बाजू असल्या तरी चित्रपटची लांबी ही खुप खटकणारी बाब आहे. त्याबाबतीत चित्रपट निराशादायक झाला आहे. .संकलकाच्या टेबलावरून आणखीन काही दृश्ये कमी करता आली असती तर चित्रपट अधिक वेगवान आणि आकर्षक झाला असता. असो. प्रियदर्शन यांनी हा एक सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपट आणलेला आहे. एखाद्या व्यावसायिक चित्रपटाला आवश्यक असणारे सगळे घटक त्यांनी मांडण्याचा उत्तम प्रयत्न केला आहे. रहस्याबरोबरच भावभावनांचा उत्तम मेळ त्यांनी घातला आहे. डार्क रूपातील अक्षय कुमार आणि शांत व संयमी रुपातील सैफ अली खान यांची पडद्यावरील अभिनयाची जुगलबंदी उत्तम रंगली आहे.साडेतीन स्टार.बापरे! पूनम धिल्लो अन् पद्मिनी कोल्हापुरेंविरोधात अभिनेत्रीची पोलीस तक्रार; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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