Premier

बार डान्सर स्टेजवर आलेत... दिपालीच्या वक्तव्यावर हिंदवी पाटील म्हणते- कुठल्याही मुलीला असंच नाचायचंय कारण...

HINDAVI PATIL REACTTION ON DEEPALI SAYYED COMMENT: 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये दीपाली सय्यद हिने लावणी डान्सरबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर आता नृत्यांगना हिंदवी पाटील हिने भाष्य केलं आहे.
hindavi patil on deepali sayyed statement

hindavi patil on deepali sayyed statement

esakal

Payal Naik
Updated on

'बिग बॉस मराठी ६' नुकताच सुरू झाला. मात्र घरात जाताच पहिली ठिणगी पडली ती अभिनेत्री आणि राजकारणी दीपाली सय्यद आणि नृत्यांगना राधा मुंबईकर हिच्यात. घरात काम करत असताना दिपालीने राधाला टोमणा मारला होता ज्यावरून राधा चांगलीच संतापलेली. दीपाली म्हणालेली की 'लावणी म्हणजे महाराष्ट्राची शान म्हणतात. बार डान्सर तुम्ही स्टेजवर घेऊन येता.' त्यावर राधानेही त्यादेखील आधी डान्स करायच्या, त्यांच्याकडून हे अपेक्षित नव्हतं, मी पण लायकी काढू शकते असं म्हणत संताप व्यक्त केला होता. आता या संपूर्ण प्रकरणावर नृत्यांगना हिंदवी पाटील हिने भाष्य केलंय.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss marathi 6
deepali sayyed

Related Stories

No stories found.