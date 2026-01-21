बार डान्सर स्टेजवर आलेत... दिपालीच्या वक्तव्यावर हिंदवी पाटील म्हणते- कुठल्याही मुलीला असंच नाचायचंय कारण...

'बिग बॉस मराठी ६' नुकताच सुरू झाला. मात्र घरात जाताच पहिली ठिणगी पडली ती अभिनेत्री आणि राजकारणी दीपाली सय्यद आणि नृत्यांगना राधा मुंबईकर हिच्यात. घरात काम करत असताना दिपालीने राधाला टोमणा मारला होता ज्यावरून राधा चांगलीच संतापलेली. दीपाली म्हणालेली की 'लावणी म्हणजे महाराष्ट्राची शान म्हणतात. बार डान्सर तुम्ही स्टेजवर घेऊन येता.' त्यावर राधानेही त्यादेखील आधी डान्स करायच्या, त्यांच्याकडून हे अपेक्षित नव्हतं, मी पण लायकी काढू शकते असं म्हणत संताप व्यक्त केला होता. आता या संपूर्ण प्रकरणावर नृत्यांगना हिंदवी पाटील हिने भाष्य केलंय. .हिंडविणे नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिने दीपाली सय्यद हिची बाजू घेतली. हिंदवी स्वतःदेखील लावणी नृत्यांगना आहे. ती देखील लावणीचे कार्यक्रम करते. मात्र तिच्या साड्यांच्या स्टायलिंगमध्ये आणि राधा व गौतमीच्या स्टायलिंगमध्ये खूप फरक आहे. यानिमित्ताने हिंदवी मुलाखतीत म्हणाली, 'त्या जे बोलल्या ते बरोबर आहे. त्या सिनिअर आहेत, त्यांनी काही गोष्टी बघितल्या आहेत, त्यांनी स्वतः लावणी केली आहे. त्यामुळे त्यांना ह्या गोष्टी टोचणं स्वाभाविक आहे. आजकालची ड्रेसिंग स्टेजवरची ती बिघडली आहे. त्यामुळे तसं वाटतं, पाहताना. मग ते गाणं कुठलंही असुदे.'.ती पुढे म्हणाली, ''चर्चेत असलेल्या मुलीच नाही तर कुठल्याही मुलीला असं परफाॅर्म करायचं आहे. का करायचंय? ज्या आधी करायच्या त्यांनी सोडलंय सगळं. मग तुम्ही त्यांना कॉपी करून का प्रसिद्ध होण्याचा प्रयत्न करताय. त्यांना कळल्या आहेत त्यांच्या चुका, मग तुम्ही का त्यांना फॉलो करताय. तुम्ही ते सुरू ठेवताय म्हणून आज त्यांना नावं ठेवली जातायत ना! तुम्ही नका कॉपी करू, तुमच्यात जे टॅलेंट आहे, ते स्टेजवर दाखवा.' हिंदवीने पुण्यात स्वतःचं चहाचं दुकान उघडलं आहे..कशी होते 'बिग बॉस मराठी'च्या स्पर्धकांची निवड? क्रिएटिव्ह डिरेक्टरने सांगितली आतली गोष्ट; म्हणतो- बिग बॉस तुम्हाला शोधतं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.