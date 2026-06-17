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हिंदी मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली मारहाण; प्रेक्षक संतापले; मराठीत बनलाय त्याच मालिकेचा रिमेक, इथेही तेच दाखवणार?

HINDI SERIAL MAHADEV AND SONS SHOWS VIOLENCE : हिंदी मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली शारीरिक छळ दाखवण्यात आलाय. ज्यामुळे प्रेक्षक चांगलेच संतापले आहेत. मात्र आता याच मालिकेचा मराठी रिमेक स्टार प्रवाहवर आला आहे.
madhuri dixit

madhuri dixit

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर काही दिवसातच आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलेली हिंदी मालिका 'महादेव अँड सन्स' सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. ही मालिका नेटकऱ्यांच्या निशाण्यावर आलीये. सध्या मालिकेवर जोरदार टीका होतेय. कारण आहे मालिकेतील वादग्रस्त सीन्स. मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली शारीरिक छळ आणि हिंसाचार दाखवण्यात आलाय. त्यामुळे मालिकेला जबरदस्त ट्रोल केलं जातंय. त्या सीन्सवर प्रेक्षक चांगलेच नाराज झालेत. महत्वाचं म्हणजे या मालिकेचा मराठी रिमेक स्टार प्रवाहवर दाखवण्यात येतोय.

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