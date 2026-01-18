Premier
"लोक मला उत्तर भारतीय समजतात पण मी मराठी मुलगा" हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्याची कबुली; म्हणाला..
Television Actor Viral Interview : हिंदी टीव्ही इंडस्ट्री गाजवणाऱ्या एका अभिनेत्याची मुलाखत सध्या चर्चेत आहे. या अभिनेत्याने नुकतंच तो मराठी असून मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
Marathi Entertainment News : हिंदी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेता पार्थ समथान सध्या चर्चेत आलाय त्याच्या मुलाखतीमुळे. कैसी ये यारीया, कसौटी जिंदगी की 2 या शोमध्ये झळकलेल्या पार्थचा स्वतःचा वेगळा चाहतावर्ग आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने तो मराठी असल्याचं सांगितलं.