गिरणगावातील चित्रपटसंस्कृतीला नवे रूप; ऐतिहासिक हिंदमाता चित्रपटगृह आता ‘एचएम सिनेमा’

एकेकाळी गिरणगाव हा चित्रपटसंस्कृतीचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानला जायचा. हिंदमाता, प्रीमियर, भारतमाता अशा चित्रपटगृहांमधून चित्रपटांचा आनंद घेणाऱ्या प्रेक्षकांच्या आठवणी आजही या परिसराशी जोडलेल्या आहेत. मात्र, काळानुसार या भागातील चित्रपटगृहांचे स्वरूप बदलत गेले. अशा परिस्थितीत दादरमधील ऐतिहासिक हिंदमाता चित्रपटगृहाच्या जागी आता ‘एचएम सिनेमा’ नव्या रूपात सुरू झाले आहे. अभिनेता अंकुश चौधरीच्या हस्ते या चित्रपटगृहाचे उद्घाटन करण्यात आले. दादर (पूर्व) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील कुमार फन शॉपच्या दुसऱ्या मजल्यावर हे चित्रपटगृह सुरू झाले आहे. एकेकाळी हिंदमाता चित्रपटगृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जागेचे पुढे ‘हिंदमाता गोल्ड’ असे नामकरण झाले होते. आता ‘एचएम सिनेमा’ या नावाने त्याला नवे स्वरूप मिळाले आहे.. चित्रपटगृहात आधुनिक डिजिटल स्क्रीन, ध्वनीप्रणाली आणि आरामदायी आसनव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उद्घाटनप्रसंगी अंकुश चौधरी म्हणाला, “दादर हे मुंबईच्या संस्कृतीचे आणि चित्रपटप्रेमाचे केंद्र आहे. हिंदमाता, हिंदमाता गोल्ड आणि आता एचएम सिनेमाच्या आधुनिक रूपात हे चित्रपटगृह पुन्हा सुरू झाले, याचा आनंद आहे. आजच्या काळात प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात उत्तम ध्वनी, दृश्यांचा दर्जा आणि आरामदायी वातावरण अपेक्षित असते. एचएम सिनेमा या अपेक्षा पूर्ण करेल, अशी आशा आहे. मराठीसह सर्व भाषांतील चित्रपटांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळावा, हीच सदिच्छा.”.चित्रपटगृहाचे मालक संकेत पाटील यांनी सांगितले की, हिंदमाता चित्रपटगृहाचा वारसा पुढे नेत दादरसारख्या ऐतिहासिक भागात नव्या स्वरूपातील चित्रपटगृह सुरू करणे ही आनंदाची बाब आहे. प्रेक्षकांना चित्रपट पाहण्याचा चांगला अनुभव मिळावा, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आसनव्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. गिरणगावातील चित्रपटगृहांची बदलती रूपे आणि काळानुसार बदलणारी मनोरंजनाची साधने या पार्श्वभूमीवर हिंदमाता चित्रपटगृहाचे नवे रूप लक्षवेधी ठरते. जुन्या चित्रपटगृहाशी जोडलेल्या आठवणींचा वारसा कायम ठेवत, नव्या नावाने आणि सुविधांसह हे ठिकाण आता पुन्हा प्रेक्षकांसाठी खुले झाले आहे..पांडुरंगाची सेवा की कीर्तनाचा बाजार? कसा आहे 'पाच फुटाचा बच्चन' सिनेमा? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.